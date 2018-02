Traffico rallentato | incidenti a catena e treni in tilt a causa del ghiaccio in tutta la

Maltempo - Traffico ferroviario ancora fortemente rallentato a Roma : Resta critica la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale , a causa delle precipitazioni nevose avvenute nella notte per l'arrivo del vento gelido ...

Neve Roma. FS : Traffico fortemente rallentato : Neve Roma. FS: traffico fortemente rallentato , per il maltempo, nel nodo di Roma. Neve Roma – Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma,... L'articolo Neve Roma. FS: traffico fortemente rallentato su Roma Daily News.

Roma - rallentato Traffico ferroviario : 7.57 Circolazione ferroviaria rallentata e a tratti ferma nel nodo di Roma , a causa delle precipitazioni nevose che bloccano alcuni scambi nelle stazioni. Lo comunicano le Fs. traffico rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla SienaGrosseto e sulla Verona-Modena. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l'attenzione rimane alta a causa delle temperature ...

Neve a Roma : Traffico ferroviario fortemente rallentato : Circolazione ferroviaria fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma , a causa delle nevicate in atto. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena. “Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L’offerta di ...

? Traffico ferroviario fortemente rallentato nel nodo di Roma : Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio

Alta velocità - sulla Roma-Napoli Traffico treni rallentato per tre ore : Da circa tre ore traffico ferroviario rallentato ferroviario sulla linea AV Roma- Napoli, in direzione Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Roma. Al momento si segnalano ...