Torreira | ' Futuro? Milano mi piace | ma per ora penso solo alla Samp Il Milan? E' un

Sampdoria - Torreira parla del futuro ed Osti dà indicazioni su Giampaolo e mercato : La Sampdoria è reduce dal successo contro l’Udinese, stagione fino al momento molto importante del club blucerchiato. Strepitoso il centrocampista Torreira, ecco le dichiarazioni del calciatore presso l’auditorium del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena come riporta Gianluca Di Marzio: “dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato molto velocemente pagina. Sapevamo che l’Udinese è una squadra molto forte, ma ...

Torreira carica la Sampdoria : “vogliamo entrare in Europa League”. E sul futuro… : Lucas Torreira ha rilasciato una lunga intervista alla radio uruguagia 970 AM Universal, in cui ha toccato diversi argomenti dagli obiettivi della Sampdoria ai suoi personali con un indizio sul futuro: “Sono in Italia da quattro anni e voglio continuare a crescere e continuare a giocare nei migliori campionati del mondo. – Le parole tradotte da Sampdorianews.net – In campionato stiamo andando bene, sono cinque partite che non ...

Sampdoria - Torreira ‘a nudo’ : tra retroscena e futuro - tutte le indicazioni : La Sampdoria sta disputando una stagione positiva, un protagonista fino al momento è stato il centrocampista Torreira, finito nel mirino di alcune big. Intervista al ‘Corriere della Sera’ si parla di presente e futuro: “Io ci metto passione e fame, l’allenatore la fiducia in me. E se senti fiducia, non puoi che ripagarla. Nella Primavera del Pescara allenato dal fratello di Giampaolo facevo la seconda punta. L’idea ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : “l’addio al club - Giampaolo-Napoli ed il futuro di Torreira - vi dico tutto!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni della radio RMC Sport Network, rivelando particolari interessanti della sua esperienza in blucerchiato. In primis sono stati chiesti al presidente lumi sulla sua permanenza in casa Samp: “i tifosi devono stare tranquilli: non vendo nessuno. Giampaolo? Grande stima. A giugno può andare al Napoli? Andrà dove vorrà il cuore”. Lascia aperta qualche porta dunque ...

Futuro Torreira - gli occhi delle big addosso - l’agente annuncia : “ecco con chi mi devo incontrare” : Futuro Torreira – Lucas Torreira si sta confermando ad alti livelli dopo la passata stagione che per l’ex Pescara è stata quella della definitiva consacrazione. L’obiettivo della Sampdoria per questa sessione invernale di mercato era quello di riuscire a trattenere tutti i big compreso il centrocampista uruguaiano che ha attirato su di sè l’attenzione di numerosi top club. A giugno però difficilmente i blucerchiati ...

Sampdoria - Torreira torna a parlare del futuro : importanti indicazioni per giugno : Lucas Torreira ha rilasciato un’intervista direttamente dall’Uruguay al sito ‘inforio.com.uy’ toccando diversi temi. Ecco le dichiarazioni del centrocampista della Sampdoria: “Abbiamo un lavoro che il mister ci ha assegnato da fare durante le vacanze, sono solo un po’ affaticato. Mia miglior stagione? Si può dire di si, ho segnato 3 gol di cui cui uno decisivo per la vittoria contro la Juventus. Il più bello è ...