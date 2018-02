Torino | tifosi contestano e lanciano un grosso petardo

Torino - contestazione dei tifosi : lanciato un grosso petardo : contestazione dei tifosi all'allenamento del Torino, oggi aperto al pubblico al 'Filadelfià. Nello stadio, prima che i giocatori uscissero dalla palestra, è stato lanciato un grosso petardo; durante ...

Caos Torino - i tifosi sbagliano l’obiettivo della contestazione : Il Torino è stato contestato ieri sera dai propri tifosi al ritorno da Verona. Un confronto civile, ma che rende chiaramente l’idea della situazione venutasi a creare in casa granata. Eppure andando ad analizzare un po’ i colpevoli di tale situazione, verrebbe istintivo non accanirsi contro i calciatori, né contro il povero Mazzarri. C’è invece un altro aspetto che sottolineiamo da tempo, la squadra è stata costruita male, la ...

Tensione a Torino : faccia a faccia tra tifosi granata e calciatori - tutti i dettagli : Il Torino nella giornata di ieri ha deluso enormemente andando a perdere sul campo dell’Hellas Verona. Di ritorno dalla trasferta, i calciatori granata hanno trovato diversi tifosi ad attenderli, circa una cinquantina, alla ricerca di risposte dopo questo momento no. Il tecnico Mazzarri ed alcuni calciatori si sono prestati al confronto con i supporters. Questi ultimi hanno chiesto una pronta reazione dopo qualche settimana nettamente ...

Torino - il caso Ljajic agita i tifosi : tra parole e i soliti sospetti : Torino - 'Why?'. Sono le lettere, con punto di domanda allegato, che campeggiano su pagine social attribuite a Ljajic , ma non ufficiali e quindi non personalmente riconducibili a lui, anche se di ...

Torino-Juventus - Camoranesi allo stadio tra i tifosi granata : Il commento del Campione del Mondo: 'Derby di Torino in mezzo ai cugini: una nuova esperienza!'. Ora la domanda è: avrà esultato al gol di Alex Sandro ? Derby di Torino in mezzo ai cugini ..una nuova ...

Torino - Mazzarri : "Siamo in crescita. Dispiace per i tifosi ma devono aver fiducia in noi" : Prima sconfitta da quando siede sulla panchina del Torino e primo gol subito in casa. Una rete pesante, capace di regalare il derby alla Juventus. È un Walter Mazzarri comunque fiducioso quello che si ...

Torino-Juventus : bianconero fa dito medio ai tifosi di casa : Torino-Juventus: bianconero fa dito medio ai tifosi di casa Attimi di tensione al Filadelfia dove la Juventus si è aggiudicata il derby Primavera contro il Torino con un gol di Jokupovic all’ultimo minuto. L’esultanza dei giocatori bianconeri, infatti, è stata macchiata da provocazioni fino al dito medio mostrato ai tifosi granata. Sfottò continuati anche dopo […] L'articolo Torino-Juventus: bianconero fa dito medio ai tifosi ...

Torino-Juve Primavera - gol allo scadere e dito medio ai tifosi avversari : La 25esime giornata di Serie A ci regalerà il derby di Torino. La Juve costretta a non perdere punti dal Napoli e i granata a caccia di conferme dopo la vittoria con l'Udinese per 2-0. A infiammare gli animi - già caldi - ci pensa il campionato Primavera.Esultanza chocLa partita tra le due formazioni cadette è tesa come ogni derby dovrebbe essere. A mettere il sigillo sullo scontro ci pensa Jakupovic. Il giocatore approfitta di un pallone ...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Torino - miracolo al Filadelfia : aperto il cortile per tutti i tifosi : Torino - miracolo al Fila: soltanto per alcune ore, ma è meglio che niente. Anzi, è qualcosa ed è quasi... molto, soprattutto pensando alle difficoltà e ai desideri dei tifosi più lontani, che possono ...