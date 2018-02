Torino | la maestra ai poliziotti | “Dovete morire” Poi dice | “Sono antifascista | ero solo

Torino - maestra insulta forze dell’ordine durante corteo antifascista : “Dovete morire”. Ora rischia il licenziamento : Per Lavinia Flavia Cassaro, la docente vicina ai centri sociali che durante un corteo antifascista a Torino si è rivolta alle forze dell’ordine urlando loro “Dovete morire, mi fate schifo”, potrebbe scattare il provvedimento di sospensione. A intervenire sul caso è stata la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della docente che stamattina non era comunque in classe: ...

Scontri Torino - figlia carabiniere a maestra : 'Quando urli 'dovete morire' - non sai cosa dici' : 'Tu che gli urli 'dovete morire' vedi, ogni volta che si allaccia gli anfibi e si chiude il cinturone, ho davvero paura che qualcuno lo faccia morire. Forse tu non sai cosa vuol dire'. Inizia così una ...

Torino - la maestra contro i poliziotti : "Dovete morire". Aperto un procedimento disciplinare : "È inaccettabile ascoltare dalla voce di una docente parole di odio e di violenza contro le Forze dell’Ordine. Il rispetto per chi serve lo Stato, per chi, come quella sera a Torino, stava compiendo il proprio dovere per garantire...

Torino - maltrattamenti su bambini : arrestata maestra d’asilo : Torino, maltrattamenti su bambini: arrestata maestra d’asilo L’insegnante avrebbe offeso, strattonato e colpito alcuni piccoli, senza però provocare loro lesioni fisiche Continua a leggere L'articolo Torino, maltrattamenti su bambini: arrestata maestra d’asilo sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - strattona i bambini dell’asilo. Maestra cinquantanovenne arrestata : Una Maestra d’asilo di 59 anni è stata arrestata dai carabinieri di Susa, nel Torinese, perché accusata di maltrattare gli alunni. Le indagini hanno accertato che l’insegnante in alcune circostanze ha offeso, strattonato e colpito alcuni bambini, senza comunque procurare loro lesioni. L’indagine, dopo la denuncia di una operatrice scolastica, si riferisce al periodo ottobre – dicembre 2017. La Maestra si trova ora ai ...

Torino : maestra perseguitata dal marito - 20 anni di stalking : Un episodio che poteva avere conseguenze davvero tragiche quello accaduto a Torino. Una maestra di 52 anni era da tempo ossessionata da uno stalker, un uomo di 47 anni, suo marito. Un tormento durato 20 anni, che è finalmente terminato grazie al coraggio della donna che ha avuto la forza di denunciare il suo aguzzino. […] L'articolo Torino: maestra perseguitata dal marito, 20 anni di stalking proviene da Scuolainforma.