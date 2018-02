Tim e Wind | Galaxy S8 in abbonamento e fibra ottica gratuita | ecco le promozioni

Ancora guai in vista per Tim - Vodafone - Wind e Tre : utenti ingannati secondo l’accusa : Potrebbero esserci Ancora una volta dei guai in vista per operatori come TIM, Vodafone, Wind e Tre. Dopo le feroci polemiche scaturite dalle rimodulazioni ritenute non corrette da appositi organi che stanno esaminando il comportamento delle varie compagnie telefoniche, esattamente come vi ho riportato pochi giorni fa su OptiMagazine, bisogna fare i conti con ulteriori contestazioni che questa volte giungono direttamente da Altroconsumo nel ...

Tim - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : per Altroconsumo troppi costi nascosti : I negozi TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb si dimenticano di parlare di alcuni costi, come quelli per la segreteria telefonica o il servizio "ti ho cercato": l'inchiesta di Altroconsumo, svolta in 50 punti vendita, rivela dati veramente preoccupanti riguardo questi "costi nascosti". L'articolo TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb: per Altroconsumo troppi costi nascosti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dopo Tim - anche Unieuro diventa sponsor ufficiale di Windows 10 on ARM : Come abbiamo visto in un precedente articolo, tra gli operatori telefonici che diventeranno sponsor ufficiali di Windows 10 on ARM, c’è anche l’italiana TIM che potrebbe favorire il lancio di tale piattaforma anche nel nostro Paese. A quanto pare però, oltre a TIM, anche Unieuro, la nota catena di negozi elettronica, venderà questi dispositivi nei propri numerosi punti vendita situati da nord a sud. A confermarlo c’è la lista ...

Promozioni Tim - Vodafone e Wind : scopriamo come risparmiare ad inizio 2018 : Benvenuti ad una nuova diretta tutta dedicata a Tim, Vodafone e Wind e alle loro ultimissime proposte nel campo delle offerte. Di certo sarà ricco di colpi di scena il 2018: recentemente è arrivata la comunicazione di nuovi provvedimenti nei riguardi dei colossi della telefonia in merito al loro metodo di fatturazione ogni 4 settimane da parte della temutissima Agcom. Ovviamente modificare la passata fatturazione a quella mensile non è stato un ...

Pesantissimi effetti possibili per le rimodulazioni Tim - Vodafone - Wind e Tre : istruttoria aperta : Rischiano di essere molto pesanti le conseguenze per gli operatori in seguito alle tanto discusse rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Come tutti sanno, dopo l'annuncio di 3 Italia giunto lo scorso weekend ormai il quadro è chiaro nel nostro Paese, con il ritorno alla fatturazione mensile da parte delle compagnie telefoniche che ridurrà sì il numero di rinnovi da tredici a dodici, ma senza eliminare il rincaro che si era venuto a creare nei ...

Tim - Vodafone e Wind speciali promo under 30 : le offerte low cost di febbraio 2018 - : Qualora l'offerta venga addebitata su conto corrente o carta di credito i minuti saranno 1000 e i giga saranno 10 come quelli di musica in streaming. Si avrà inoltre incluso nel prezzo Tim Music Gold ...

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni dell'Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

Bollette telefono più care - l'Antitrust indaga sull'accordo fra Tim - Vodafone - Fastweb e Wind Tre : Non si arresta l'offensiva nei confronti degli operatori telefonici sulla vicenda delle Bollette a 28 giorni e ora coinvolge anche l'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ...

SPILLO/ Bolletta a 28 giorni - la bastonata illusoria a Tim - Vodafone WindTre e Fastweb : L'Antitrust sospetta che Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb si siano accordati per aumentare i prezzi delle bollette. Ma il problema della concorrenza è un altro, dice ZACCHEO