The Witcher 3 Wild Hunt | in arrivo novità sul supporto all' HDR per PS4 Pro

Serie TV The Witcher : la sceneggiatura del primo episodio è pronta : Lauren S. Hissrich, showrunner e produttore esecutivo dell'attesa Serie TV dedicata all'universo di The Witcher, ha recentemente condiviso su Twitter una notizia che farà sicuramente felici i fan dello strigo. La Hissrich ha infatti annunciato che la sceneggiatura dell'episodio pilota della Serie è stata finalmente completata. A riportarlo è Gameranx.L'adattamento sarà trasmesso su Netflix e trarrà i propri contenuti dalla collana di romanzi ...

Kingdom Come Deliverance nasconde 3 easter egg a tema The Witcher 3 : Pur presentando elementi fortemente realistici, che lo rendono per certi versi un titolo rivoluzionario, Kingdom Come Deliverance presenta alcuni elementi in comune con esperienze Come The Elder Scrolls V Skyrim o The Witcher 3 Wild Hunt. L'atmosfera medievale si respira abbondantemente in tutti e tre questi titoli, nonostante gli ultimi due citati siano ambientati in un contesto fantasy, e pare che il gioco di Warhorse Studios presenti degli ...

The Witcher 3 GOTY a meno di 20 euro e tante offerte su PlayStation Store al 16 febbraio : PlayStation Store offre ai propri utenti una miriade di saldi da oggi 16 febbraio. Per molti può essere veramente difficile scegliere cose acquistare perché gli sconti sono veramente tanti. I saldi infatti sono arrivati anche su Final Fantasy XV, ma tra gli altri titoli in promozione ci sono anche The Witcher 3 GOTY (prezzo incredibile, a meno di 20 euro), The Evil Within 2 e Overwatch. Alcuni sconti sono veramente imperdibili. L’annuncio è ...

CD Projekt RED : la compagnia è concentrata su Cyberpunk 2077 ma non abbandonerà l'universo di The Witcher : CD Projekt RED, il famoso studio responsabile dell'apprezzata serie di The Wicher, ultimamente ha rilasciato importanti dichiarazioni sull'atteso prossimo progetto, Cyberpunk 2077.Dichiarazioni focalizzate su uno dei temi più caldi all'interno del mondo videoludico, ovvero quello delle microtransazioni e loot box: come probabilmente saprete, la compagnia ha già confermato che in Cyberpunk 2077 non ci sarà in alcun modo la presenza delle famose ...

Scordatevi The Witcher 4 - cosa hanno rivelato gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 : L'ultimo capitolo di The Witcher di CD Project RED, parliamo del terzo capitolo, ha letteralmente stregato i giocatori. Un RPG occidentale adulto, con una storia fenomenale e un gameplay appagante, per non parlare della grafica. Non siamo sorpresi, quindi, che gli utenti aspettano con impazienza il seguito della serie, The Witcher 4. Abbiamo purtroppo brutte notizie: The Witcher 4 non uscirà prima di qualche anno. Ne ha parlato durante una ...

Un documentario illustra come The Witcher 3 debba in parte il suo successo allo storico RPG Gothic : The Witcher 3 è stato un RPG in grado di fare la storia del genere, imponendo nuovi standard per tutti i videogiochi di ruolo che arriveranno nel prossimo futuro sul mercato. Stando però a un documentario di ben 45 minuti apparso su un profilo YouTube dedicato al fandom di Gothic, sembra che il capolavoro sviluppato da CD Project RED possa dovere il suo successo ai suoi predecessori, proprio la serie di RPG Gothic sviluppata da Piranha Bytes ...

Gwent : The Witcher Card Game si prepara ad una nuova modalità di gioco : Come leggiamo, "la diretta streaming si terrà questo martedì, 13 febbraio, alle ore 21:00 , CET, sul canale ufficiale di Twitch di CD PROJEKT RED . Anche il sito ufficiale di Gwent riceverà un ...

Una nuova modalità di gioco è in arrivo per Gwent : The Witcher Card Game : CD Projekt RED, creatori della famosa e apprezzata serie The Witcher, invita i giornalisti e giocatori a guardare la prossima diretta streaming degli sviluppatori di Gwent: The Witcher Card Game, dove verrà annunciata una nuova modalità di gioco del titolo. La diretta streaming si terrà questo martedì, 13 febbraio, alle ore 21:00 (CET) sul canale ufficiale di Twitch di CD Projekt RED. Anche il sito ufficiale di Gwent riceverà un aggiornamento ed ...

The Witcher 3 : disponibili nuove texture in qualità ultra HD : Il modder 'Halk Hogan PL' ha pubblicato una nuova versione della sua mod texture HD per The Witcher 3: Wild Hunt, riporta DSOgaming.La mod mira a rinnovare il gioco di CD Projekt RED, portando texture di alta qualità molto dettagliate e nitide, senza impattare in maniera esagerata sulla VRAM.The Witcher 3 HD Reworked Project 5.0 rielabora un gran numero di texture alla qualità ultra HD: avremo fiumi e torrenti con riflessi in tempo reale e ...

Incredibili sconti per il franchise di The Witcher : The Witcher 3: Wild Hunt è giustamente considerato uno dei migliori giochi dell'attuale generazione, un action-RPG che ha definitivamente consacrato CD Projekt RED nell'olimpo delle software house di maggior talento degli ultimi anni.Nel caso in cui non abbiate ancora giocato questo titolo o siate alla ricerca di qualche sconto sulle espansioni o sugli altri capitoli della saga abbiamo delle buonissime notizie per voi: tutto il franchise di The ...

The Witcher : il copione dell'episodio pilota della serie TV Netflix è pronto : Quando vi abbiamo svelato che il ruolo di showrunner e sceneggiatrice della serie TV di The Witcher targata Netflix sarebbe stato affidato alla produttrice di Daredevil e The Defenders, la curiosità nei confronti del progetto è inevitabilmente aumentata parecchio.Seppur con alti e bassi, Lauren Schmidt Hissrich si è infatti occupata di prodotti mediamente di buona qualità. Il suo coinvolgimento può quindi essere considerato positivo ma qual è lo ...

L'affresco "La Danza Macabra" dell'oratorio dei Disciplini di Clusone è lo stesso che compare in The Witcher 3 : Wild Hunt : The Witcher 3: Wild Hunt, l'apprezzato titolo sviluppato da CD Projekt RED, è recentemente tornato a risplendere su Xbox One X grazie alla patch dedicata che permette ai giocatori di rivivere l'avventura di Geralt di Rivia in una veste tecnica molto migliorata.Oggi il terzo episodio della saga torna protagonista con una curiosa notizia comparsa su Facebook. Infatti, stando a quanto riferisce l'utente Juri Andrea Cristini, L'affresco "La Danza ...

The Witcher 3 Enhanced Edition : è ora disponibile il dowload : Il modder 'Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq' ha rilasciato una nuova versione della sua mod per The Witcher 3 che revisiona il gameplay del gioco.Come riporta DSOgaming, non è stato pubblicato alcun changelog, per cui non possiamo sapere cosa sia stato migliorato o modificato.The Witcher 3 Enhanced Edition introduce alcune nuove statistiche come la velocità d'attacco o di schivata, l'equilibrio, l'adrenalina, vigore e altro ancora. Queste ...

La Patch Xbox One X di The Witcher 3 fa centro alla grande - analisi comparativa : La Patch Xbox One X enhanced di The Witcher 3 ci dà più di quel che ci aspettavamo. Sono state aggiunte due nuovi opzioni con questo aggiornamento: la prima è una modalità 4K che si concentra sul raggiungimento della risoluzione nativa 3840x2160 a 30 frame per secondo, scalando dinamicamente la risoluzione per assicurare un'esperienza di gioco stabile. Ma la vera sorpresa è la seconda, che include una modalità che punta al gameplay a 60fps anche ...