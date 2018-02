Test Montmelò | Vettel | ' Cento giri senza alcun problema'

Test Montmelò - Vettel il più veloce : Roma, 27 feb. , askanews, E' di Sebastian Vettel il miglior tempo della seconda giornata di Test sul circuito del Montmelò in vista dell'inizio del mondiale di Formula1 in programma il 25 marzo a ...

F1 - Test Barcellona 2018 : l’elenco dei piloti in pista al Montmeló dal 26 febbraio al 1° marzo : Da domani si comincia. Le nuove vetture del Mondiale di F1 2018 inizieranno ad esibirsi sul circuito di Barcellona (Spagna) per i tanto attesi Test pre-stagionali. Una quattro giorni di prove decisamente importante per verificare le monoposto e confrontarsi con gli avversari. Ci sarà già un duello Mercedes-Ferrari? La SF71H e la W09 si sono presentate come due macchine estremamente curate dal punto di vista aerodinamico. Vedremo quali saranno le ...