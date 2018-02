Test Formula 1 2018 Barcellona Streaming video e diretta tv | orario e classifiche tempi

FERRARI SF71H - FORMULA 1/ Test ok per Rossa a Barcellona - Raikkonen : “una sola cosa non è andata…” : FORMULA 1, primi Test ok per la FERRARI a Barcellona. Raikkonen: "Peccato per il meteo, difficile Testare bene la macchina in queste condizioni." Buona la prima anche per Alonso su McLaren(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 02:05:00 GMT)