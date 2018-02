Tav | non c’erano ragioni per sostenere anni di lavori Ma allora perché li abbiamo

Sci alpino - Coppa Europa 2018 – Thibaut Favrot vince il gigante di St. Moritz. Bosca otTavo - Ballerin nono : Il francese Thibaut Favrot ha vinto il gigante di St. Moritz, prova valida per la Coppa Europa 2018 di sci alpino. Il transalpino ha ottenuto il primo successo in carriera: dopo aver realizzato il miglior tempo nella prima manche, si è difeso egregiamente nella seconda e ha così conservato 46 centesimi di vantaggio sullo svizzero Thomas Tumler e 54 sul finlandese Samu Torsti, capaci di recuperare due posizioni sullo svizzero Marco Odermatt e ...

“Vuoi la guerra? Eccola!” Isola dei famosi - l’atmosfera è bollente. A poche ore dalla diretta nuovo scontro tra i naufraghi e la storia - sTavolta - sembra proprio destinata a non finire : L’Isola è sempre più rovente. Dopo la lite tutta al femminile che ha visto coinvolta l’ex fidanzata di Max Biaggi, Bianca Atzei, la bellissima Paola Di Benedetto ed Elena Morali ecco che nuova benzina viene buttata sul fuoco. Al centro della polemica, neanche a dirlo, ancora lei che più di ogni altro ha dimostrato di non avere peli sulla lingua: Elena Morali che stavolta se l’è presa con Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello ...

Domenica Live - Rinaldi smentisce la Nasti : Non sTavo male per le canne : Nel salotto di Barbara D'Urso va in scena un altro round del "cannagate". A parlare è di nuovo Nadia Rinaldi, costretta a rispondere a quanto raccontato durante una cena da Chiara Nasti.Tutto inizia da un servizio di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci manda un onda l'audio di una conversazione tra Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, e Chiara Nasti, tornata a casa dall'Isola dei ...

Genoa : Ballardini - non meriTavamo il ko : E' il commento di Davide Ballardini, allenatore del Genoa dopo la sconfitta di Bologna, a Premium sport.

Snowboard - Ester Ledecka medaglia d'oro/ Il no da bambina ai genitori : "Non voglio scegliere fra Tavola e sci" : Snowboard, Ester Ledecka medaglia d'oro! Olimpiadi invernali: la ceca entra nella storia. Grande successo per Ester che dopo la medaglia d’oro nel SuperG, si ripete nel suo sport(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:11:00 GMT)

Lazio-Steaua - Inzaghi : 'La concentrazione ci migliora - testa agli otTavi. Immobile non si fermi' : Obiettivo raggiunto… con lode. La Lazio riesce agilmente a ribaltare il risultato negativo maturato in Romania ed elimina la Steaua Bucarest. 5-1 all'Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, ...

Europa League – Lazio e Napoli - adesso vi riconosciamo : valanga laziale - Sarri vince ma non passa agli otTavi : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Embraco - salta il Tavolo a Torino : “Non possono imporre il part time” : E' saltato l'incontro all’Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L’azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un...

PyeongChang 2018 : Brignone otTava in combinata - prima italiana : La svizzera Michelle Gisin ha vinto la combinata di sci ai Giochi olimpici di PyeongChang. Argento alla statunitense Mikaela Shiffrin e bronzo all'elvetica Wendy Holdener. Tra le azzurre la migliore è ...

Fuori Lindsey Vonn nell’ultima gara Vittoria a Gisin - otTava Brignone : L’ultima Olimpiade, l’ultima gara dell’individuale. Lindsey Vonn non è riuscita a portarsi a casa la medaglia nella combinata di sci alpino, a riscattarsi dopo il bronzo in discesa che lei voleva d’oro. La Vittoria è andata a sorpresa alla svizzera Michelle Gisin, sorella minore di Dominique, che quattro anni fa vinse l’oro a Sochi in discesa libera. Due sorelle, due ori olimpici. Gisin che dopo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Brignone otTava in combinata - Moelgg 12° in slalom : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...