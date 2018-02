Sulla scheda debutta il codice anti-frode

Cosa sapere sul tagliandino antifrode presente Sulla scheda elettorale : C'è un allarme ormai virale in rete e riguarda il tagliandino antifrode della scheda elettorale , senza il quale il vostro voto sarà annullato. Ma sono diverse le novità per gli elettori a queste ...

Cosa sapere sul tagliandino antifrode presente Sulla scheda elettorale? : C'è un allarme ormai virale in rete e riguarda il tagliandino antifrode della scheda elettorale, senza il quale il vostro voto sarà annullato. Ma sono diverse le novità per gli elettori a queste elezioni politiche del 4 marzo. tagliandino antifrode Prima di mettere le due schede di Camera e Senato nell'urna, dovrete farvi staccare dal presidente di seggio o dagli scrutatori ...

Elezioni 2018 - come funziona il tagliando antifrode Sulla scheda elettorale : Tra le novità della scheda elettorale delle Elezioni 2018 che gli italiani si troveranno di fronte fra meno di una settimana alle urne, c’è il tagliando antifrode , introdotto dal Rosatellum. Vediamo nel dettaglio cos’è, come funziona e cosa dovrà fare l’elettore al seggio. Scopri come si vota con la nuova scheda elettorale Cos’è il tagliando antifrode All’interno della scheda elettorale che l’elettore riceverà ...

Elezioni - le trappole Sulla scheda che rischiano di fregare l’elettore. Manuale breve : primo - conoscere (bene) i candidati : Chi è del Pd a Bologna vota Casini e ormai lo sanno tutti. A Modena vota la Lorenzin e anche questo è noto. Chi sceglie il M5s a Potenza o a Pesaro trova Caiata, indagato per riciclaggio ed espulso, e Cecconi, emarginato in qualità di caso alfa del caos sui rimborsi. A Pontida – la culla del leghismo – chi vuole essere fedele al Carroccio e lascia la sua ics sul simbolo di Alberto da Giussano, contribuisce all’elezione di ...

