Sulla Luna c' è più acqua di quanto immaginato

L'acqua è ovunque Sulla Luna - non solo ai poli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Astronomia : l’acqua Sulla Luna potrebbe essere diffusa ed immobile - secondo una nuova analisi : Una nuova analisi dei dati provenienti da due missioni Lunari, condotta dagli scienziati dello Space Science Institute di Boulder, Colorado, dimostra che l’acqua sulla Luna non è confinata ad una particolare regione o ad un particolare tipo di terreno, ma ampiamente distribuita sulla sua superficie. l’acqua sembra essere presente giorno e notte, anche se non è sempre facilmente accessibile. Questi risultati potrebbero aiutare i ricercatori a ...

“M’illumino di meno” da “Caterpillar” Sulla luna… a piedi! : Arrivare sulla luna con il mezzo più ecologico che c’è: i nostri piedi. È l’obiettivo simbolico della quattordicesima edizione di ‘M’Illumino di Meno‘, la grande campagna di sensibilizzazione radiofonica sui temi degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma di Radio2 Rai ‘Caterpillar’, che culminerà nella diretta di venerdì 23 febbraio, in occasione della ‘Giornata del risparmio energetico’. ...

'M'illumino di meno' da 'Caterpillar' Sulla luna... a piedi! : ... gruppi e singoli cittadini , dalla passeggiata con le pinne sulla spiaggia di Palermo al pomeriggio al 'buio' del Sacro Convento di Assisi, , è arricchita per la prima volta dal sostegno del mondo ...

Spazio - Nasa : presto potrebbe essere una donna a camminare Sulla Luna : C’è almeno una possibilità su tre che il primo umano a mettere piede sulla Luna in questo secolo sarà una donna: lo ha detto al Guardian Ellen Ochoa, responsabile del centro spaziale Johnson della Nasa. Ne sono cambiante di cose dai primi anni ’60, quando la Nasa inviava lettere di rifiuto dicendo che non aveva intenzione di mandare le donne nello Spazio. Tra coloro che hanno ricevuto il “no” c’è stata ...

L’uomo torna Sulla Luna : ecco l’avamposto che verrà realizzato entro il prossimo decennio : Ben 10,5 miliardi di dollari, quasi mezzo miliardo in più rispetto allo scorso anno, oltre la metà del budget fissato per l’anno fiscale 2019. Con queste cifre la Nasa, su mandato del Congresso, dovrà “sviluppare una campagna di esplorazione innovativa e sostenibile e guidare il ritorno delL’uomo alla Luna per missioni di esplorazione e utilizzazione di lunga durata, seguite da missioni umani per Marte e altre destinazioni”, come spiegato ...

Comprare terreno Sulla Luna conviene e rende l' 8200% all'anno - : In Russia i proprietari dei terreni sulla Luna e altri pianeti sono 11,5 mila e in tutto il mondo, il loro numero ha superato i 5 milioni. Gli avvocati, intervistati dal giornale, sono scettici su ...

Nasa : è morto John Young - astronauta che camminò Sulla Luna : Aveva 87 anni. Fu l'unico americano a partecipare a missioni di Gemini, Apollo e Shuttle. Sei i suoi voli nello spazio

Spazio : nel 2022 una trivella italiana cercherà l’acqua Sulla Luna : A margine della mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, Marco Stanghini, responsabile Sviluppo business Spazio Leonardo, ha spiegato che una trivella italiana cercherà acqua nel sottosuolo della Luna in vista della creazione di un insediamento umano permanente: il modello di sviluppo sarà ultimato entro l’estate nello stabilimento di Leonardo a ...

Nasa : è morto John Young - astronauta che camminò Sulla Luna : Aveva 87 anni. Fu l'unico americano a partecipare a missioni di Gemini, Apollo e Shuttle. Sei i suoi voli nello spazio

PlayStation VR e il Museo Nazionale della Scienza ci portano su Marte e Sulla Luna : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Sony Interactive Entertainment Italia si alleano per portare i visitatori su Marte e sulla Luna grazie a PlayStation VR, il sistema di realtà virtuale per PlayStation 4, accompagnati dal curatore e dagli animatori scientifici del Museo. Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e tecnologia ...

Ripreso un Ufo che fuoriesce dal Cratere Aristarchus Sulla Luna : Ripreso un Ufo che fuoriesce dal Cratere Aristarchus sulla Luna Il Cratere Aristarchus ha un fitto alone di mistero, in particolare, avvolge un luogo sospetto e “molto vicino” al nostro pianeta che ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi degli U.F.O., i fantomatici dischi volanti con cui gli extraterrestri verrebbero a fare dei sopralluoghi sul nostro pianeta. Le coordinate sono quelle della Luna ...

Nasa : è morto John Young - astronauta che camminò Sulla Luna : Aveva 87 anni. Fu l'unico americano a partecipare a missioni di Gemini, Apollo e Shuttle. Sei i suoi voli nello spazio

Nasa : è morto John Young - astronauta che camminò Sulla Luna : Aveva 87 anni. Fu l'unico americano a partecipare a missioni di Gemini, Apollo e Shuttle. Sei i suoi voli nello spazio