Stati Uniti | ' declassato' il nullaosta di sicurezza di Jared Kushner

Leonardo : accordo con Era Group per l'AW609 negli Stati Uniti : ... conferma di voler puntare sulle tecnologie del volo verticale che cambieranno il mondo del trasporto aereo". "Mentre celebriamo i nostri 70 anni di attività operativa, rivolgiamo lo sguardo al ...

Stati Uniti : calo inatteso per le vendite di nuove case a gennaio : A gennaio le vendite di nuove case hanno segnato un calo da 643 mila , dato rivisto, a 593 mila unità. gli analisti avevano stimato 655 mila.

Stati Uniti : indice Chicago Fed National Activity in leggero calo a gennaio : Nel mese di gennaio l' indice Chicago Fed National Activity , che misura l'andamento dell'attività economica nell'area di Chicago , è scesa a 0,12 da 0,14 punti. Il mercato si attendeva un dato in ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’incredibile storia degli Stati Uniti. Era considerata la squadra degli “scarti” - ora torna in patria con uno storico oro : Team Reject, ovvero la squadra degli “scarti” , così erano soprannominati gli statunitensi John Shuster, Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner e Joseph Polo, che quest’oggi sono saliti sul gradino più alto del podio per ricevere la medaglia d’oro nel Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang . Poco tempo fa molti li deridevano, ora sono osannati da un’intera nazione, è questa l’incredibile storia del team USA, che vale la pena ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti scrivono la storia! John Shuster e compagni battano la Svezia e conquistano il primo oro olimpico : Gli Stati Uniti scrivono la storia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang , conquistando il primo titolo olimpico di questa nazione. John Shuster , Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner (e la riserva Joseph Polo) hanno fatto un’impresa straordinaria e impronosoticabile all’inizio di questo torneo. I nordamericani hanno completato questo sogno riuscendo a battere in finale la Svezia di Niklas Edin per ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti scrivono la storia! John Shuster e compagni battano la Svezia e conquistano il primo oro olimpico : Gli Stati Uniti scrivono la storia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang , conquistando il primo titolo olimpico di questa nazione. John Shuster , Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner (e la riserva Joseph Polo) hanno fatto un’impresa straordinaria e impronosoticabile all’inizio di questo torneo. I nordamericani hanno completato questo sogno riuscendo a battere in finale la Svezia di Niklas Edin per ...

Perché tante armi e stragi negli Stati Uniti? Solo la Corte suprema può porre un rimedio : Perché vi sono tante armi (300 milioni su 320 milioni d'abitanti ) negli Stati Uniti che provocano tante stragi in un paese per altri versi così civile e democratico?La prima risposta che si è soliti dare è che la cultura americana nasce nella frontiera dove l'individuo si difendeva da Solo in assenza dello Stato.L'altra risposta è che la potente lobby delle armi, la National Rifle Association fa il bello e il ...