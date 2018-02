Spazio | caccia ai microrganismi nell’oceano di Europa

Spazio : lanciato il satellite CSES - il cacciatore di indizi per i terremoti : Alle 8:51 (ora italiana) è stato lanciato con successo dalla base cinese Jiuquan satellite Launch Center, nel deserto del Gobi nella Mongolia Interna, il satellite CSES (China Seismo-Electromagnetic satellite ) per l’osservazione della Terra, realizzato dall’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) con l’obiettivo di sviluppare su scala globale nuovi metodi per lo studio di fenomeni geofisici quali terremoti ed eruzioni vulcaniche. Uno degli strumenti di ...

Spazio : un nuovo osservatorio per la caccia agli esopianeti : Realizzare telescopio ottico che localizzi e registri dozzine di esopianeti simili alla Terra, analizzando le loro atmosfere per scovare eventuali forme di vita. È questo l’ambizioso progetto della Nasa. Il team del Goddard Space Center, in collaborazione con lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, sta studiando uno strumento di ultima generazione per perfezionare ulteriormente le misurazioni condotte finora. Una notizia interessante ...