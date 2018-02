Smartphone per senior | ecco le proposte di Doro ed Emporia Telecom al MWC 2018 | Doro

MWC 2018 : Prototipo di Smartphone con superficie coperta al 98% dal Display. Vivo Apex : Vivo mostra Apex, un Prototipo di smartphone con display che copre la parte frontale al MWC 2018 escogitando un metodo per nascondere la fotocamera nella scocca Vivo Apex è un Prototipo, ma neanche troppo, di smartphone “senza cornici” Vivo, noto produttore di smartphone molto conosciuto in Cina, al MWC 2018 ha presentato ad una cerchia […]

Nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 : gli Smartphone e i tablet aggiornati : L’azienda coreana ha diffuso una serie di Nuovi firmware nelle ultime ore che stanno aggiornando alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy: i dettagli.Nelle ultime ore, e praticamente a fine febbraio 2018, il colosso coreano ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy che vi andiamo ora ad elencare.Samsung Galaxy aggiornati a fine febbraio 2018: i tablet e gli smartphone con Nuovi ...

Gli sfondi ufficiali del Galaxy S9 per il vostro Smartphone o iPhone : link download : Ecco dove poter scaricare tutti gli sfondi (wallpaper) ufficiali del Samsung Galaxy S9 da provare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone.Giusto ieri Samsung ha ufficializzato i suoi nuovi dispositivi mobili top di gamma, i Galaxy S9 e S9+, che vi ricordiamo hanno un design molto simile alla gamma Galaxy S8 ma hardware rinnovato e migliorato.Abbiamo già stilato una lista completa delle specifiche hardware dei nuovi S9 e S9+, sappiamo che ...

Messaggi Android introduce il supporto RCS per gli Smartphone dual SIM : Qualche mese fa, tramite il teardown di un aggiornamento di Messaggi Android, si era scoperto che in un prossimo futuro avrebbe probabilmente introdotto il supporto RCS per gli smartphone dual SIM. Adesso finalmente quelle supposizioni stanno trovando concreta realizzazione, per la gioia dei possessori di smartphone dual SIM. L'articolo Messaggi Android introduce il supporto RCS per gli smartphone dual SIM è stato pubblicato per la prima volta ...

Tecnologia video in 4K per i nuovi Smartphone Sony della gamma Xperia XZ2 : ...7" in formato 18:9 dai colori e dal contrasto che portano l'esperienza visiva a diventare immersi anche guardando video in streaming. Dicevamo della fotocamera che con questi modelli assume una ...

MWC 2018 : Sony torna alla grande negli Smartphone con Xperia XZ2 - il primo al mondo con riprese 4K HDR - : ... HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore anche guardando video in streaming. Per aggiungere una nuova esperienza sensoriale Sony Xperia XZ2 integra anche il nuovo Dynamic Vibration System di ...

Smartphone Alcatel 2018 - più 18 : 9 per tutti : Alcatel Prima di tutto viene lo schermo. Lo sa bene TCL, la multinazionale di Huizhou, tra i più grandi produttori mondiali di tv, che da qualche anno produce Smartphone con lo storico marchio Alcatel. Questi ultimi hanno recentemente conosciuto un successo che ha superato le migliori aspettative grazie alla gamma di Smartphone con schermo sei pollici. “Abbiamo capito una cosa importante”, spiega Flavio Ferraro, Country Manager Italia di ...

Samsung Galaxy S9 : fotocamera con doppia apertura - super slow-motion e realtà aumentata i punti forti del nuovo Smartphone : Il 25 febbraio a Barcellona Samsung ha presentato Galaxy S9 e Galaxy S9+, la nuova generazione degli smartphone top di gamma del produttore coreano in arrivo sul mercato il 16 Marzo. Punto forte dei nuovi smartphone di Samsung è l’innovativa fotocamera posteriore con doppia apertura (f/1.5 e f/2.4) capace di adattarsi, variando fra le due in pochi millisecondi, per utilizzare sempre quella più adatta alle condizioni di luce presenti; ...

Passare a Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione Smartphone usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Ecco Gli Imperdibili di eBay con tanti Smartphone scontati : Ritornano gli sconti Imperdibili su eBay e per questo weekend sono tanti i prodotti scontati tra cui molti Smartphone. Ecco le migliori offerte eBay lancia la promo GLI Imperdibili di Febbraio 2018 per questo weekend eBay continua con le offerte a ripetizioni ed ora è il turno della sempre verde promozione GLI Imperdibili che vi permette di usufruire […]

Da ePRICE arrivano le “Super Offerte” : sconti fino al 70% anche su Smartphone e tablet : ePRICE ha deciso di lanciare le sue "Super Offerte", che fino a martedì prossimo offriranno sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti d'elettronica. Non possono mancare ovviamente gli smartphone e tablet Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Galaxy Tab S2 L'articolo Da ePRICE arrivano le “Super Offerte”: sconti fino al 70% anche su smartphone e tablet è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.