Slovacchia - ucciso indagava 'ndrangheta : 18.39 Il giornalista slovacco Jan Kuciak, ucciso domenica scorsa,stava per pubblicare un'inchiesta sull'intreccio tra la politica slovacca e un imprenditore italiano con legami con la 'ndrangheta. Kuciak, 27 anni,lavorava per il portale news Aktuality.sk e indagava su casi di frode che coinvolgono politici del partito di governo e di altri partiti. Secondo un giornalista che collaborava con lui, stava indagando sul "pagamento fraudolento di ...

Giornalista ucciso in Slovacchia - sull'omicidio l'ombra della 'ndrangheta : 'Lo ha ucciso la 'ndrangheta'. Nella redazione di Aktuality, il sito Slovacco per il quale lavorava Jan Kuciak, il Giornalista slovacco ammazzato a colpi di pistola soltanto per costringerlo al ...

Giornalista ucciso in Slovacchia - sull'omicidio l'ombra della 'ndrangheta : Nella redazione del quotidiano Aktuality dove lavorava Jan Kuciak sono certi: "Ammazzato dai clan calabresi". Il cronista aveva lavorato anche sui Panama...

Giornalista investigativo Jan Kuciak ucciso in Slovacchia : la pista della 'Ndrangheta - Ultime Notizie Flash : Giornalista investigativo ucciso in Slovacchia, le prime indagini parlano di omicidio legato a questioni riguardanti la 'Ndrangheta calabrese

Slovacchia - giornalista d'inchiesta ucciso insieme alla compagna : Bratislava, 26 feb. , AdnKronos, Il giornalista Jan Kuciak e la compagna Martina Kusnirova sono stati trovati uccisi nella loro abitazione di Velka Maca, a 65 chilometri a est di Bratislava. Kuciak, ...

Slovacchia - giornalista d’inchiesta ucciso insieme alla compagna : Bratislava, 26 feb. (AdnKronos) – Il giornalista Jan Kuciak e la compagna Martina Kusnirova sono stati trovati uccisi nella loro abitazione di Velka Maca, a 65 chilometri a est di Bratislava. Kuciak, 27 anni, era noto per le sue inchieste e, come ha riferito la polizia, è probabile che l’assassinio sia legato al suo lavoro giornalistico. In passato, Kuciak aveva indagato sui presunti legami d’affari tra il ministro ...

Slovacchia - giornalista investigativo ucciso insieme alla sua ragazza - : Ján Kuciak, 27 anni, e la sua compagna sono stati trovati morti dalla polizia nella loro abitazione alle porte della capitale Bratislava. Il giornalista stava lavorando a un'inchiesta che coinvolgeva ...

Giallo in Slovacchia - ucciso un giornalista investigativo : Jan Kuciak indagava sulle frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito del premier Robert Fico.

Slovacchia : premier - 1 mln euro per notizie su reporter ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Slovacchia - ucciso il giornalista investigativo Jan Kuciak : Slovacchia, ucciso il giornalista investigativo Jan Kuciak L’omicidio sarebbe legato a indagini su frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito del premier Robert Fico Continua a leggere L'articolo Slovacchia, ucciso il giornalista investigativo Jan Kuciak sembra essere il primo su NewsGo.

Slovacchia - ucciso il giornalista investigativo Jan Kuciak : L'omicidio sarebbe legato a indagini su frodi fiscali, in particolare sui casi di persone vicine al partito del premier Robert Fico

Slovacchia : ucciso noto giornalista investigativo : Il noto giornalista investigativo Jan Kuciak è stato ucciso insieme alla sua compagna con un colpo di pistola nella sua casa. Lo ha reso noto la polizia. Secondo il quotidiano Dennik N, l'omicidio, ...

Slovacchia - ucciso giornalista investigativo insieme alla sua compagna : Bratislava - Il noto giornalista investigativo Jan Kuciak è stato ucciso insieme alla sua compagna con un colpo di pistola nella sua casa. Lo ha reso noto la polizia. Secondo il quotidiano Dennik N, l'...

Slovacchia - ucciso giornalista che indagava sull'evasione : stato trovato senza più vita nella casa in cui abitava il giornalista slovacco Jan Kuciak, ucciso da un colpo di pistola. Da tempo indagava su importanti casi di evasione fiscale per il sito d'...