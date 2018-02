ilfattoquotidiano

: Slovacchia, colleghi del giornalista ucciso: “Ammazzato dai clan calabresi”. L’ombra della ‘ndrangheta sulla sua mo… - Cascavel47 : Slovacchia, colleghi del giornalista ucciso: “Ammazzato dai clan calabresi”. L’ombra della ‘ndrangheta sulla sua mo… - PRCAsti : RT @agorarai: #SaltoNelVoto, la storia di Michelangelo: è stato uno dei primi a formare i colleghi in Slovacchia di #Embraco. Di F.Trappoli… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Dietro l’omicidio delslovacco Jan Kuciak e della sua compagna ci sarebbe la mano della ‘ndrangheta. A dirlo al quotidiano La Repubblica è la redazione di Aktuality, il sito slovacco per il quale lavorava Kuciak: secondo loro il cronistastava seguendo una pista che vedeva gestire fette importantissime di denaro da italiani legati alla criminalità organizzata calabrese e proprio per questo sarebbe stato messo a tacere. “Non possiamo dire esattamente cosa è successo. Ma possiamo ricostruire il mosaico di quello di cui si stava occupando. E Jan – raccontano al quotidiano romano – si stava occupando di quello. Aveva scoperto come persone arrivate indalla Calabria anni fa stessero gestendo fondi europei con persone vicine al gabinetto del primo ministro. Aveva raccolto dati e informazioni. C’erano relazioni e fatti incontrovertibili. Era ...