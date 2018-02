: #Terremoti in Papua Nuova Guinea sisma magnitudo 7.5. Lo segnala l'Usgs. L'epicentro a 35 km profondità - Agenzia_Ansa : #Terremoti in Papua Nuova Guinea sisma magnitudo 7.5. Lo segnala l'Usgs. L'epicentro a 35 km profondità - CybFeed : #Sisma Papua N.Guinea: almeno 30 i morti - notiziefresche : Ancora un Terremoto in Papua Nuova Guinea: Sisma M6,3 fa tremare l’isola sull’Anello di Fuoco -

Sarebbero oltre 30 le persone decedute a causa del forte terremoto registrato ieri inNuova. E' un primo bilancio,provvisorio,delle vittime causate dalla scossa di 7,5 che ha colpito un'area dell'entroterra dell'isola, in una regione montuosa, raggiunta solo in queste ore dalle squadre di soccorso. I media locali registrano testimonianze e notizie non ancora confermate:13 persone sarebbero morte a Mendi e altre 18 nelle vicinanze. Altre 10, tra cui 4 bimbi,avrebbero perso la vita a causa di smottamenti provocati dal.(Di martedì 27 febbraio 2018)