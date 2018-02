Sisma | casette nuove al gelo senza acqua e con infiltrazioni

Neve - problemi in casette sfollati Sisma : ANSA, - NORCIA , PERUGIA, , 27 FEB - "Dai tetti delle nostre casette, dopo la nevicata, è penetrata umidità formando delle chiazze e stamani molte tubature si sono gelate, nonostante avessimo lasciato ...

Sisma - firma per il villaggio Lions : sorgerà accanto alla casette : Ha aggiunto il governatore Carla Cifola: «Camerino è tra le comunità più colpite, con questa firma iniziamo l'azione concreta sul territorio, nata da una gara di solidarietà in tutto il mondo, del ...

Sisma - le casette fantasma costate il doppio di una bella villa : Alla fine le casette di legno a Camerino avranno un costo rilevante. Forse esagerato. Più del doppio di quanto costavano al metro quadro appartamenti e belle villette prima delle scosse di terremoto. Da quando nell’ottobre del 2016 il Sisma ha distrutto il centro storico e un popoloso quartiere periferico, la città dell’Università medievale sta cercando di ricostruirsi attorno a qualcosa. La carne è debole, ma lo spirito è ...

Sisma Centro Italia - consegnate 2.305 casette in 33 comuni : Roma, 22 gen. (askanews) Ad oggi sono stati completati i lavori in 126 aree e sono state consegnate ai sindaci 2.305 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 33 comuni. In particolare sono 975 le ...

Sisma Marche - a Fiastra e Pieve Torina consegnate oggi 47 casette : Roma, 5 gen. (askanews) Consegna delle SAE questa mattina a Fiastra e nel primo pomeriggio a Pieve Torina, in tutto 47 casette. A Fiastra sono state consegnate nell'area più grande del Comune le ...

Sisma - consegnate ultime casette al comune di Accumoli : Roma, 3 gen. (askanews) consegnate questa mattina nella frazione di Terracino le ultime 11 SAE (Soluzioni Abitative in Emergenza) del comune di Accumoli. Si conclude così l'iter del rientro dei ...

Sisma - lo scandalo delle casette. Consegnate coi bagni smontati : Il sindaco apre la porta delle casette per terremotati. La luce del soggiorno non funziona, quella del bagno lampeggia ad intermittenza come se fosse una discoteca, la camera da letto è completamente al buio e non è possibile accendere neppure la caldaia. In terra la sporcizia la fa da padrone, le aiuole esterne gorgeggiano terra senza né piante né fiori. Sui portici i segni del cantiere appena concluso non sono stati portati via.La consegna dei ...

Sisma : Le casette per le vittime del terremoto? Ecco come si presentano : Continua la polemica inerente alle unità abitative destinate alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e le zone limitrofi. Nello specifico, questa volta a finire nell'occhio del ciclone mediatico sono le cittadine di Visso, Sarnaro e Caldarola, tutti piccoli comuni in provincia di Macerata e vittime di uno degli atroci terremoti che ha colpito l'Italia. Ad alzare il polverone mediatico è proprio il primo cittadino di Sarnaro, il quale ...

A Norcia primo Natale in casette Sisma : (ANSA) - Norcia (PERUGIA), 23 DIC - A Norcia il primo Natale dentro le casette del terremoto ha il sapore della famiglia ritrovata e il colore degli addobbi e delle mille luci che illuminano la notte. ...

Sisma Centro Italia - Dpc : finora consegnate 1.871 casette : Roma, 22 dic. (askanews) Ad oggi, sono stati completati i lavori in 95 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.871 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 424 in Umbria (...

Natale nelle casette del Sisma : USSITA (MACERATA), 22 DIC - "Ci hanno fatto tornare su prima di Natale, ma ora che facciamo?". Avere finalmente un piccolo focolare domestico dopo quattro traslochi per il terremoto non basta a ...

Sisma - casette vanno in pezzi : Rendo le chiavi e mollo tutto : "Siamo stanchi, sfiniti. Pensiamo di riconsegnare le chiavi e andarcene". È stanca Luigia D'Annibale. Ed è stanco anche suo marito. Una famiglia di sfollati di Arquata del Tronto che dopo tanto penare e l'attesa (infinita) per una casetta di legno che sostituisse le loro abitazioni distrutte dal Sisma, ora si trovano in mano con "casette fatte senza nessun rispetto per chi doveva andarci a vivere". ...