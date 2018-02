Siria | scatta tregua umanitaria

calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018) Damasco, 27 feb. (AdnKronos/Dpa) – Scatterà alle 9 ora locale (le 8 in Italia), laquotidiana di cinque ore nella Ghouta orientale annunciata dalla Russia. Secondo quanto concordato, sarà creato un corridoio umanitario per permettere, in quelle ore, ai civili di lasciare l’area controllata dai ribelli e bombardata incessantemente da giorni dal regime.“Questo è un nuovo modo di imporre uno spostamento forzato dei residenti della Ghouta orientale – ha denunciato alla Dpa l’attivista Abu Ahed – e anche una mossa russa per aggirare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu adottata sabato scorso”, che prevedeva unadi 30 giorni in. L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.