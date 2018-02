Siria - scatta tregua umanitaria : Damasco, 27 feb. (AdnKronos/Dpa) – Scatterà alle 9 ora locale (le 8 in Italia), la tregua umanitaria quotidiana di cinque ore nella Ghouta orientale annunciata dalla Russia. Secondo quanto concordato, sarà creato un corridoio umanitario per permettere, in quelle ore, ai civili di lasciare l’area controllata dai ribelli e bombardata incessantemente da giorni dal regime.“Questo è un nuovo modo di imporre uno spostamento forzato ...