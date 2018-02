Sicilia : Milazzo (Fi) - se Di Maio vuole liberarsi di Miccichè raccolga le firme… : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop”¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano ‘ Roma, Bagheria etc ‘ per capire quanto sono campioni di efficienza”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe ...

Sicilia : Milazzo - Fi - - se Di Maio vuole liberarsi di Miccichè raccolga le firme... : Palermo, 27 feb. , AdnKronos, 'I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop'¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la ...

Sicilia : Milazzo (Fi) - se Di Maio vuole liberarsi di Miccichè raccolga le firme… : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop”¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano ‘ Roma, Bagheria etc ‘ per capire quanto sono campioni di efficienza”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe ...

Gravissimo incidente in Sicilia : passeggero dell’aliscafo finisce in mare e muore nel porto a Milazzo : Gravissimo incidente oggi nel porto di Milazzo. Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all’interno dell’imbarcazione. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di Milazzo. L’uomo, S. B., 68 anni, secondo la prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte degli ufficiali della Guardia costiera, avrebbe ...

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Non posso nascondere il mio genuino stupore nell’apprendere che il capogruppo del mio partito, con il quale peraltro in nessuna occasione ho avuto il “privilegio” di confrontarmi e non solo sul tema in questione ma su nessun altro, che l’assurdo e del tutto sbagliato

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo (2) : (AdnKronos) - "Non si vuole ricordare o si finge di non ricordare, che gli effetti di leggi elettorali come quella con cui malauguratamente andremo a votare, cosi come tutte le altre che hanno impedito ai cittadini di esprimere il loro voto di preferenza lasciando la scelta ai partiti, ha permesso c

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Non posso nascondere il mio genuino stupore nell’apprendere che il capogruppo del mio partito, con il quale peraltro in nessuna occasione ho avuto il ‘privilegio” di confrontarmi e non solo sul tema in questione ma su nessun altro, che l’assurdo e del tutto sbagliato DDL che prevede l’abrogazione della doppia preferenza di genere sia stato pervicacemente effettivamente ...

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo (2) : (AdnKronos) – “Non si vuole ricordare o si finge di non ricordare, che gli effetti di leggi elettorali come quella con cui malauguratamente andremo a votare, cosi come tutte le altre che hanno impedito ai cittadini di esprimere il loro voto di preferenza lasciando la scelta ai partiti, ha permesso che molte donne la cui vocazione e la cui competenza in politica erano molto al di sotto della loro avvenenza e del loro fascino, di far ...

Massimo Giletti - “Bentornati a Non è la Rai”/ Video gaffe - poi lite con Milazzo : “Getta fango sulla Sicilia” : Massimo Giletti, “Bentornati a Non è la Rai”: Video gaffe. Poi lite con Giuseppe Milazzo: “Getta fango sulla Sicilia”, tuona il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:17:00 GMT)

Sicilia : Milazzo (Fi) - da Giletti fango su Isola - c'è impegno per tetti stipendi : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Nella trasmissione di Giletti si è gettato fango sulla Sicilia, di certo non sul sottoscritto, il cui operato, sia sul piano politico che personale, è ineccepibile. Del resto, non sono io che devo rispondere di vicende passate. È conosciuta la strategia di una trasmiss

Maltempo Sicilia : annullato collegamento Milazzo-Eolie : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche la corsa della nave veloce Isola di Stromboli prevista per le 9 sulla tratta Milazzo–Eolie è stata annullata“. L'articolo Maltempo Sicilia: annullato collegamento Milazzo-Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : Milazzo (Fi) - rinnovare contratto regionali : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "L’incontro di martedì 16 gennaio, sul tema del rinnovo contrattuale dei regionali è un segnale importante. Il rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali è fermo da oltre dieci anni e non è accettabile una situazione come questa. I dipendenti regionali pagano lo sco

Sicilia : Milazzo (Fi) - per Miccichè nessuna incompatibilità : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "nessuna incompatibilità di Gianfranco Miccichè. Certamente svolgerà il suo ruolo con grande imparzialità, come lui stesso ha evidenziato all’Assemblea nel suo discorso d’insediamento, quando ha rimarcato che 'mentre la maggioranza si garantisce da sola, rivolgerò magg

Sicilia - forte maltempo : sospese corse Trapani-Egadi - Lipari-Vulcano-Milazzo : Siremar rende noto che a causa del persistere delle avverse condizioni meteorologiche le corse delle 6,30 e 7 delle motonavi Caronte e Vesta da Trapani per le Egadi sono state annullate. Annullato anche il previsto trasferimento da Milazzo a Lipari della nave veloce Isola di Stromboli con la conseguente sospensione della corsa Lipari-Vulcano-Milazzo. L'articolo Sicilia, forte maltempo: sospese corse Trapani-Egadi, Lipari-Vulcano-Milazzo sembra ...