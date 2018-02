“Si è allontanata poi è svenuta” Paura per la naufraga all’Isola dei famosi Prima la

caffeinamagazine

: La cattiveria di imporre la sua volonta' vegliarda autoritaria pregiudizievole sul futuro dei nostri figli.. ma ha… - ospartaco : La cattiveria di imporre la sua volonta' vegliarda autoritaria pregiudizievole sul futuro dei nostri figli.. ma ha… - blube63 : ...ho 54 anni ..e ho un dubbio ..se conosco una donna sposata che dice di volermiamarmi molto(ghghgh)..si è allonta… - ware181818 : RT @wanderlusttrain: Ma scusate dopo la prova perché Elena si è allontanata? #Isola -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ancora un malore all’Isola dei. Sin dallapuntata, la conduttrice del reality Alessia Marcuzzi e l’inviato Stefano De Martino, sono stati messi a dura prova, sia nella gestione del carattere, non sempre mite, dei naufraghi, sia per quanto riguarda le vicende accadute. Le dure condizioni a cui devono sottostare i vip che accettano di partecipare a L’Isola deinon sono affatto semplici e molto spesso contribuiscono a far saltare i loro nervi. Stavolta ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico a casa è stata l’ex pupa Elena Morali. La showgirl infatti, dopo aver litigato con Bianca Atzei, è stata trattenuta per alcuni accertamenti medici. “Dopo la prova si è sentita male. Se ha la coda di paglia non sta bene e non vive bene con se stessa”, ha dichiarato Bianca Atzei, commentando l’accaduto. Infatti, la cantante ...