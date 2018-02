Settore bio-medicale | risultati confortanti per l' Irpinia

Prodotti agricoli biologici - Governo introduce nuove norme per la regolazione del Settore : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri a un decreto legislativo che introduce nuove norme volte all'armonizzazione, alla razionalizzazione e alla regolazione del sistema dei controlli e di ...

Coltivare le biotecnologie ambientali : un Settore in grande fermento : Anche quest’anno Edizioni Green Planner partecipa a MyPlant & Garden con un convegno dal titolo: Dove si coltivano le biotecnologie ambientali in Italia che si terrà in apertura della quarta edizione della manifestazione fieristica internazionale dedicata ai professionisti del verde (21-23 febbraio 2018- Milano Rho Fiera). Le biotecnologie sviluppano soluzioni per ottenere prodotti sostenibili dalla progettazione al fine vita o il riutilizzo ...

Sanità : sindaco Verona - Innovabiomed punto di riferimento nazionale per Settore : Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella nostra città, che si pone come punto di riferimento nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore”. Lo ha sottolineato il sindaco di Verona, Federico Sboarina interve

Boxe - il 2017 dell’Italia : che fatica il ricambio generazionale. Cresce il Settore femminile - discreti i giovani : Non è stato certamente un 2017 da ricordare quello dell’Italia della Boxe, alle prese con un difficile ricambio generazionale a livello maschile. Le vittorie di Clemente Russo, Roberto Cammarelle e Domenico Valentino, sebbene non distanti negli anni, sembrano ormai un miraggio per un movimento che fatica oltremodo a imporsi a livello internazionale. A conferma di ciò, questo 2017 ha portato con sé uno zero alla voce medaglie ottenute ai ...

