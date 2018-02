Serie Tv | «Here and Now» | multietnici | progressisti e nevrotici

Su Sky Atlantic HD la nuova Serie tv HBO «Here and now - una famiglia americana» : Su Sky Atlantic HD torna la grande serialità targata HBO. Dal 27 febbraio arriva, in prima visione esclusiva dalle 21.15, HERE AND NOW – UNA famiglia AMERICANA, una nuova, ambiziosa produzione del canale via cavo americano firmata da Alan Ball, Premio Oscar® per lo script di American Beauty e creatore e showrunner di serie tv di culto come Six Feet Under (9 Emmy Awards) e True Blood. A guidare il c...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...

Uefa Nations League - la Champions delle Nazionali : Italia in Serie A - contro chi giocheremo : Addio amichevoli, l'ultima rivoluzione del calcio si chiama Uefa Nations League . A Losanna è andato in scena il sorteggio del torneo che vedrà protagonista le Nazionali europee , una sorta di ...

Serie A Fiorentina - Thereau : "L'Europa sarebbe un regalo per me" : FIRENZE - " L'Europa per noi è un obiettivo importante da raggiungere. Ci sono quattro o cinque squadre che lotteranno: Atalanta, Udinese, Sampdoria e Bologna. Siamo lì e già la prossima partita, per ...

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : Joao Mario al posto di Candreva - Thereau al fianco di Simeone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

I'm Dying Up Here/ Al via la Serie tv co-prodotta da Jim Carrey. Anticipazioni del 3 gennaio 2018 : I'm Dying Up Here, Anticipazioni del 3 gennaio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Un gruppo di comici del '70 decide di tentare il colpaccio nel mondo dello spettacolo grazie ad un Club.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:04:00 GMT)

I’m Dying up here – Chi è di scena - con Melissa Leo la Serie prodotta da Jim Carrey : Con il premio Oscar (per The Fighter) Melissa Leo sbarca in Italia su Sky Atlantic la serie tv I’m Dying up – Chi è di scena. In onda da mercoledì 3 gennaio alle 21,15 rappresenta il tentativo di raccontare la scena degli stand-up comedy degli anni Settanta a Los Angeles. Nata dall’adattamento dell’omonimo libro di William Knoedelseder, la serie vede tra i produttori esecutivi Jim Carrey che, con il suo producing partner ...