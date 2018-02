Serie C | Ravenna-Pordenone 1-0 | decisivo Maistrello

Serie C - il Padova batte il Ravenna e va a +11 : decisivo Guidone : Padova - Il Padova è in fuga solitaria e ora può solamente compiere un harakiri sportivo per non andare in Serie B. La formazione di Bisoli ha approfittato della sconfitta della Sambenedettese nell'...

DIRETTA/ Ravenna Latina (risultato live 1-0) streaming video e tv : secondo set! (Serie A1 22^ giornata) : DIRETTA Ravenna Latina: info streaming video e tv. I romagnoli tornano a casa per rimediare punti preziosi in ottica play off, sempre più vicini, contro una DIRETTA rivale.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Ravenna Latina/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1 22^ giornata) : diretta Ravenna Latina: info Streaming video e tv. I romagnoli tornano a casa per rimediare punti preziosi in ottica play off, sempre più vicini, contro una diretta rivale.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:01:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate e diretta live score : in campo a Ravenna (girone B) : RISULTATI SERIE C: Classifiche e diretta live score delle partite in programma sabato 10 febbraio. Protagonista unico il girone B: il Padova andrà ancora in fuga?.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:06:00 GMT)

DIRETTA / Castellana Ravenna (risultato live 0-0) streaming video e tv : 1^ set (Serie A1 21^ giornata) : DIRETTA Castellana Ravenna: info streaming video e tv. Nuova trasferta per i ragazzi di coach Fabio Soli, favoriti d'obbligo questa sera al Pala Florio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 20:02:00 GMT)

Diretta/ Castellana Ravenna : streaming video e tv - lo storico. Orario e risultato live (Serie A1 21^ giornata) : Diretta Castellana Ravenna: info streaming video e tv. Nuova trasferta per i ragazzi di coach Fabio Soli, favoriti d'obbligo questa sera al Pala Florio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Castellana Ravenna/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Serie A1 - 21^ giornata) : diretta Castellana Ravenna: info Streaming video e tv. Nuova trasferta per i ragazzi di coach Fabio Soli, favoriti d'obbligo questa sera al Pala Florio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:17:00 GMT)

Serie C - Ravenna in lutto : Simone Rispoli trovato morto : Ravenna - Ravenna si è svegliata con una terribile notizia. Simone Rispoli , ex numero 10 che ha firmato diverse promozioni nel recente passato, non c'è più. Il corpo del 38enne è stato trovato ...

Ravenna. Giorno della memoria - parte una Serie di eventi per 'non dimenticare' la Shoa e lo sterminio. : Gli spettacoli sono rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Don Minzoni, Gessi di San Pietro in Vincoli, Ricci Muratori, v. da Feltre di San Pietro in Campiano, Montanari, ...

Ravenna - Giorno della Memoria. Dal 24 gennaio - una Serie di eventi per ricordare lo Shoa : Gli spettacoli sono rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Don Minzoni, Gessi di San Pietro in Vincoli, Ricci Muratori, V. da Feltre di San Pietro in Campiano, Montanari, ...

RISULTATI VOLLEY Serie A1/ Classifica aggiornata - diretta live : Civitanova domina a Ravenna! (15^ giornata) : RISULTATI VOLLEY SERIE A1: Classifica aggiornata e diretta live delle partite della seconda giornata di ritorno. Civitanova domina a Ravenna, vittoria schiacciante anche per Latina(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:39:00 GMT)

Diretta/ Ravenna Civitanova (risultato finale 0-3) : dominio Lube - espugnato il PalaDeAndrè! (Serie A1) : Diretta Ravenna Civitanova, risultato finale 0-3: vittoria netta della Lube che espugna il parquet romagnolo e continua la rincorsa alla vetta della classifica nel campionato di volley A1(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:35:00 GMT)

DIRETTA / Ravenna Civitanova (risultato live 0-2) streaming video Rai.tv : 17-25 - 20-25 (Serie A1) : DIRETTA Ravenna Civitanova, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala De Andrè e vale per la quindicesima giornata del campionato di volley Serie A1(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:13:00 GMT)

Diretta/ Ravenna Civitanova (risultato live 0-1) streaming video Rai.tv : 17-25 1^ set (Serie A1) : Diretta Ravenna Civitanova, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala De Andrè e vale per la quindicesima giornata del campionato di volley Serie A1(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 20:43:00 GMT)