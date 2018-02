Serie B | Novara ko con il Foggia Il Palermo si rialza | Empoli e Frosinone rallentano

Serie B Cesena-Pro Vercelli - dirige Chiffi. Novara-Foggia : Ros : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato della Serie B, in programma domani sera alle ore 20.30, dopo l'anticipo di stasera tra Salernitana ...

Video/ Avellino Novara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Avellino Novara (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. La doppietta di Gavazzi salva gli irpini: che successo al Partenio!. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Novara surclassa Monza nell’anticipo - Egonu e compagne a -3 da Conegliano : Novara tiene ancora aperti i discorsi per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19) nell’anticipo della 20^ giornata e si sono portate a tre lunghezze di distanza dalla capolista Conegliano che domani, vincendo da tre punti contro Scandicci, conquisterebbe matematicamente il primo posto in regular season. Le piemontesi, dopo aver vinto la ...

Serie B : Palermo fermato dalla Pro Vercelli. L'Avellino stende il Novara : 1 di 7 Successiva ROMA - Dopo i due anticipi di ieri, la Serie B è scesa in campo nel pomeriggio per la 27ª giornata. Non sono mancati alcuni risultati. Risultati amari per le prime della classe ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Conegliano per vincere la regular season - Novara insegue : Dopo la Final Four della Coppa Italia, torna la Serie A1 di Volley femminile con la 20^ giornata: terzultimo turno per il campionato in rosa che potrebbe già definire alcune posizioni in classifica. Conegliano è in testa e va a caccia di una vittoria che chiudere i conti in ottica primo posto in regular season. Le Pantere, reduci dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia, devono ripartire prontamente ma si troveranno di fronte la quotata ...

Serie B Avellino-Novara - arbitra Pezzuto. Marini per la Pro Vercelli : TORINO - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato alle 15. La sfida Avellino-Novara è ...

Video/ Novara Spezia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Novara Spezia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Finisce pari al Piola: il punto fa più comodo ai padroni di casa del grande ex Mimmo Di Carlo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:46:00 GMT)

Serie B : vola l'Empoli. Palermo ancora ko - pari Novara e Pro Vercelli : 1 di 7 Successiva ROMA - Dopo l'anticipo vinto dal Bari in casa della Cremonese prosegue la 26ª giornata di Serie B. L'Empoli continua la corsa verso la Serie A , Andreazzoli non ha ancora perso, ...

Serie B Novara-Spezia - arbitra Di Martino. Giua per la Pro Vercelli : ROMA - L' Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato 17 febbraio alle 15. La sfida Novara-Spezia è ...

Video/ Cittadella Novara (1-3) : highlights e gol della partita (Serie B 25^ giornata) : Video Cittadella Novara (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita per la 25^ giornata di Serie B. Eccezionale tripletta di Puscas per i piemontesi!.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:38:00 GMT)

Serie B - Cittadella-Novara 1-3. Super Puscas - è tripletta : E' buona, buonissima la prima di Di Carlo sulla panchina del Novara, che Supera il Cittadella 3-1 in trasferta. Mattatore dell'incontro Puscas, autore di una tripletta. Per il Cittadella è la terza ...

Serie B - Cittadella Novara 1-3. Tripletta di Puscas - Di Carlo esordio vincente. Gol e highlights : Cittadella-Novara 1-3 11', 66' e 95' Puscas , N, , 43' Strizzolo , C, Cittadella , 4-3-1-2, : Alfonso; Pezzi , 85' Arrighini, , Varnier, Scaglia, Benedetti , 79' Liviero, ; Schenetti, Iori, Pasa; Vido ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 19^ giornata : Scandicci avvicina il secondo posto di Novara - scatto salvezza di Bergamo : Dopo i tre anticipi di ieri, che hanno permesso a Conegliano di allungare in testa alla classifica (sei punti di vantaggio su Novara), oggi si è completata la 19^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Scandicci asfalta Legnano con un perentorio 3-0 (25-14; 25-13; 25-17) e si porta a un solo punto dal secondo posto occupato da Novara. Tutto facile per le toscane, Haak (9 punti) e De La Cruz (10, 3 aces) non devono spremersi più di tanto ...

Serie B Cittadella-Novara - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : CITTADELLA - Oggi alle 17.30 Cittadella-Novara è il posticipo della venticinquesima giornata di campionato. Il Novara arriva da due sconfitte consecutive con Parma e Ascoli e riparte dal nuovo ...