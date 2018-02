Serie A Spal | seduta personalizzata per Borriello e Schiavon

Video/ Crotone Spal (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Crotone Spal (2-3): highlights e gol della partita giocata allo Scida nella 26^ giornata della Serie A. Agli squali non basta la doppietta di Budimir. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:22:00 GMT)

Serie A/ Spalletti - Eder e il nuovo ruolo - l'Italia al voto e la nostalgia Cassano : Il punto sulla 26^ giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali risultati del turno di campionato, soffermandosi sulla lotta scudetto e le altre big del torneo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Serie A 26esima giornata seconda sconfitta consecutiva del Crotone contro una buona Spal : Crotone 1 Spal 1 Marcatori: Antenucci 36°, Budimir 48°, Simic 49°, Budimir 85° Crotone (4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni), Ceccherini, Capuano,

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score : colpo Spal - ora Lazio e Fiorentina! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 25 febbraio per la 26^ giornata di campionato. La Spal vince a Crotone(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Serie A - 26° turno : Crotone-Spal 2-3 : 14.25 Spareggio salvezza tra quart'ultima e terz'ultima allo' Scida': vale doppio il gran colpo della Spal (2-3), che si porta a -1 dal Crotone.Giochi riaperti. Meret ferma il piatto di Ricci e si oppone a Nalini.Poi escono gli ospiti:miracolo Cordaz sul tentativo ravvicinato di Grassi,al 37' Antenucci raccoglie in area un assist di Lazzari e timbra di potenza.Ripresa.Meret devia sul palo il tiro di Barberis, il tap-in vincente è di Budimir ...

Serie A Spal - Semplici : «Con il Crotone bisogna dare il massimo» : FERRARA - "Il verdetto spetta al campo, ma è chiaro che tornare da Crotone con un risultato positivo sarebbe un tasselli importante verso il nostro traguardo. Sceglierò chi mi garantirà la miglior ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Benevento : i rebus per Spalletti. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Serie A - Zenga : «Crotone sereno. Spal? Come il Napoli…» : CROTONE - Sicurezza. E' il concetto che Walter Zenga trasmette al Crotone in vista dello scontro diretto con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose senza cambiare nulla, neanche l'...

Serie A - Spalletti dà i voti all'Inter : Luciano Spalletti, si sa, fa del dialogo una delle sue armi principali: doti da oratore confermate in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport tra sana autocritica, inviti alla calma e ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Napoli è davvero uno spettacolo» : FERRARA - 'Abbiamo affrontato il Napoli cercando di limitarne le qualità. Il Napoli è un avversario tosto, è la migliore squadra che c'è in Italia anche come gioco e aver tenuto in bilico la partita ...

Serie A Spal - Semplici : «Juventus concreta - Napoli più spettacolare» : FERRARA - "La Juventus pur non giocando un calcio spettacolare è squadra concreta ed esperta e resta la più forte anche come rosa, ma il Napoli ha trovato quella concretezza che lo scorso anno mancava ...

VIDEO / Napoli Spal (1-0) : highlights e gol. Parola ad Allan (Serie A 25^ giornata) : VIDEO Napoli Spal (risultato finale 1-0), highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata del campionato di Serie A e giocata tra le mura del San Paolo. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Serie A - Napoli-Spal 1-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Un gol di Allan a inizio gara permette al Napoli di regolare la Spal e di proseguire la propria corsa. Azzurri sempre primi a +1 sulla Juventus L'articolo Serie A, Napoli-Spal 1-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.