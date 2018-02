Serie A Sampdoria | Ramirez e Bereszynski ko

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

LIVE Risultati 26.a giornata Serie A - cronaca in tempo reale : Sampdoria in vantaggio : A tra poco per il LIVE Risultati 26.a giornata Serie A Notizie sul tema Inter, Ambrosini sul contatto Ranocchia-Cataldi: 'Rigore netto, non come quello di Iuliano' LIVE Sassuolo-Lazio, cronaca e ...