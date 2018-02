Serie A | Lopez | «Cagliari | restiamo compatti»

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Benevento : debutto per Lisandro Lopez? Orario - notizie live (Serie A 26^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Benevento: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Nerazzurri a caccia di una vittoria per riscattare un periodo negativo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Non è bastata una grande reazione» : VERONA - Diego Lopez vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante la sconfitta di Verona. Il Cagliari ha perso 2-1 sul campo del Chievo: "Loro venivano da tante gare senza punti - ha dichiarato a fine ...

Serie A : Chievo Cagliari. Lopez avverte : 'Evitare rilassamenti' : Quarto scontro diretto consecutivo per il Cagliari, sabato , ore 18, a Verona contro il Chievo. "La classifica ora è buona - avverte Diego Lopez nella conferenza stampa della vigilia - ma continuiamo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Niente ansia. Han? E' quasi pronto» : Cagliari - ' Questa settimana abbiamo lavorato tanto per migliorare la fase di possesso, contro il Sassuolo avremmo potuto fare meglio. Domani ci aspetta una partita difficilissima, affrontiamo un ...

Serie A - Lisandro Lopez : «L'Inter deve stare sempre in alto» : La Serie A è un campionato molto competitivo, uno dei migliori campionati del mondo, con un calcio molto tattico. Una squadra come l'Inter deve sempre essere in alto in classifica, stiamo lavorando ...

Serie A Inter - Lisandro Lopez : «Genoa? Non è impossibile» : La Serie A è un campionato molto competitivo, uno dei migliori campionati del mondo, con un calcio molto tattico. Una squadra come l'Inter deve sempre essere in alto in classifica, stiamo lavorando ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Ci teniamo stretto questo pari» : REGGIO EMILIA - "Volevamo di più, ma avevamo davanti una squadra determinata che ha cercato di giocare" . Così a Sky il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo la gara col Sassuolo: "Non è stata una ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Un punto importante» : REGGIO EMILIA - "Volevamo di più, ma avevamo davanti una squadra determinata che ha cercato di giocare" . Così a Sky il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo la gara col Sassuolo: "Non è stata una ...

Serie A Cagliari - Lopez : «La partita col Sassuolo vale doppio» : Cagliari - La partita contro il Sassuolo può diventare la svolta per la stagione del Cagliari . "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico Lopez nella conferenza ...

Serie A - Lopez : «Cagliari - una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Castan super. Merito di Nainggolan…» : Così Diego Lopez : 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci aspettava una partita fondamentale, sono contento ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Tagliavento ha commesso due errori" : Oggi ne abbiamo avute altri due contro - dice a Sky Sport - Sono errori evidenti, ma io preferisco parlare di quello che abbiamo fatto sul campo, della prestazione che tra il primo e secondo tempo è ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Commesso errori tecnici e tattici" : Cagliari - " Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste. Dovevamo dare piu' intensita', per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse meritavamo di fare il gol ma il calcio e' ...

Serie A Cagliari - Lopez : "Peccato. Meritavamo il pari" : Cagliari - " Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste. Dovevamo dare piu' intensita', per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse Meritavamo di fare il gol ma il calcio e' ...