“Sei in ritardo | niente visita” L’assurdo rifiuto del medico | poi la tragedia | la

(Di martedì 27 febbraio 2018) Un appuntamento al quale era arrivata in, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che ilha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a sentirsi poco bene, morendo nel giro di qualche ora. Un caso che ha fatto scalpore per le sue assurde dinamiche e che è andato in scena in Galles: a raccontare la vicenda, il Guardian. Tutto è accaduto quando la piccola Ellie-May Clark, accompagnata dalla mamma, è arrivata un quarto d’ora dopo l’appuntamento d’urgenza e la dottoressa Joanne Rowe si è rifiutata di visitarla. Un controllo che forse, come scrive la testata britannica, ...