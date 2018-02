' Se l' Italia chiama devi rispondere'

Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città Italiane e testa le chiamate su quella 5G : Vodafone conferma ancora una volta di essere il primo operatore nel territorio italiano per qualità della rete veloce con un annuncio riguardante la sua rete 4.5G e alcune città italiane. L'articolo Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città italiane e testa le chiamate su quella 5G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Burian o Buran? Come si chiama - e cosa può fare - il vento che sta gelando l'Italia : Tutti i segreti della gelida corrente che stringe nella morsa del gelo il nostro paese Scuole chiuse a Roma oggi per neve. Meteo, gli ultimi aggiornamenti Maltempo, Burian è arrivato. Roma coperta ...

'Troppi parti cesarei - la metà ingiustificati' : l'Oms richiama l'Italia : Mettere al mondo un figlio, uno degli eventi più naturali del mondo, rischia di diventare una fredda procedura medica. Troppo spesso, infatti, si ricorre al bisturi e ai farmaci per accelerare e facilitare il parto di una donna. A lanciare l'allarme è stata l'...

Italia - Di Biagio richiama Balotelli : adesso SuperMario può dimostrare quanto vale : L’attaccante Mario Balotelli sta disputando una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza con prestazioni strepitose e gol. Il calciatore è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, si profila dunque un ritorno nel campionato Italiano a partire da giugno. Nel frattempo Balotelli torna in Nazionale, il Ct Di Biagio ha deciso di richiamare l’attaccante ex Inter e Milan. Finalmente SuperMario ...

'Mi investono e mi dicono : 'prima di chiamare la polizia - impara l'Italiano immigrato di m...a' : La persona che mi ha deriso e insultato è l'esempio più triste del mondo, è il meccanismo che sta uccidendo a poco a poco la razza umana, è il riflesso dell'ignoranza e della paura. Cosa fa paura a ...

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...

Nadia Rinaldi : “Francesco Monte all’Isola per non essere più chiamato ‘cornuto d’Italia'” : Nadia Rinaldi torna a parlare del “canna-gate” all’Isola dei famosi e di Francesco Monte in un’intervista al settimanale Nuovo. Nadia Rinaldi: “Francesco Monte fumava tabacco, non ho visto altro” La Rinaldi viene nuovamente “interrogata” sul canna-gate e “scagiona” Monte (va ricordato che la Magnolia, in un comunicato ufficiale, ha ribadito che non ci sono prove […] L'articolo ...

Montagna chiama polenta - binomio imprescindibile per gli Italiani : Milano, 22 feb. , askanews, Montagna e polenta sono il binomio gastronomico più classico per chi in queste fredde settimane di febbraio si concede settimane bianche e vacanze sulla neve. Il cibo che ...

Se l'Italia mi chiama dico al Nantes di liberarmi : «Se la Figc chiama, chiederei al Nantes di liberarmi». Claudio Ranieri apre la porta alla Nazionale e non è un mistero che l'allenatore romano gradirebbe essere il successore di Giampiero Ventura. Appartiene alla categoria dei tecnici già sotto contratto, a cui a più riprese in questi giorni hanno fatto riferimento il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta, ma ...

De Rossi e l'Italia : 'Se il nuovo c.t. mi chiama ' : La storia di De Rossi in Nazionale potrebbe non essersi chiusa a quota 117 presenze, scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport'. Poi sulla Roma : ' Potrei chiamarla utopia, ma il sogno resta ...

Nuovo mandato? Se l'Italia chiama farò il mio dovere - Gentiloni - : Roma, 16 feb. , askanews, 'Se l'Italia chiama deve chiamare una compagine di governo che continui su questa strada, io farò il mio dovere, come ho sempre fatto in questi anni'. Lo ha detto il ...

