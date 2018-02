Se Harry invita le ex Chelsy Davy e Cressida Bonas al suo matrimonio

vanityfair

: Meghan Markle nel 'panico': il Principe Harry invita due ex fidanzate - marinacristin4 : Meghan Markle nel 'panico': il Principe Harry invita due ex fidanzate - DebbyRow : RT @loveharryshugs: Allora, amo quando Harry fa la sfilata e poi c’è il primo bacio e la prima volta. Poi mi emoziono tanto quando Harry in… - loveharryshugs : Allora, amo quando Harry fa la sfilata e poi c’è il primo bacio e la prima volta. Poi mi emoziono tanto quando Harr… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) C’è (almeno) una domanda che tormenta tutti i futuri sposi: «re l’ex al, sì o no?». È una scelta che dimostra di essere rimasti in buoni rapporti o è solo cattivo gusto? Il principe, a quanto pare, avrebbe già trovato la risposta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il fratello di William avrebbe deciso dire entrambe le storiche ex alle nozze con Meghan Markle, in programma il prossimo 19 maggio al castello di Windsor. LEGGI ANCHEGiro in carrozza, cerimonia a mezzogiorno. I nuovi dettagli sulle nozze (da favola) die Meghan Tra i banchi della St. George Chapel così non dovrebbero mancare le due bionde che hanno quasi conquistato il cuore del quinto in linea di successione al trono britannico., che ha frequentatoper ben sette anni, e, che è rimasta al suo fianco per due anni. Per l’esperto di affari ...