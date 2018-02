SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO | COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO Neve e ghiaccio | rischio stop di

Italia nella morsa del gelo : caos treni - SCUOLE CHIUSE a Roma : Italia nella morsa del gelo: caos treni, scuole chiuse a Roma Temperature ancora in calo dopo le nevicate di lunedì : nei prossimi giorni atteso ulteriore peggioramento. Ieri caos trasporti, rete ferroviaria in tilt . Da giovedì nuova perturbazione. METEO Parole chiave: ...

Neve a Napoli - SCUOLE CHIUSE anche oggi : 8.32 Napoli continua ad essere imbiancata dalla Neve. Il comune ha disosto la chiusura delle scuole per oggi e ha "avvisato la cittadianza a limitare gli spostamenti" e a muoversi in città "solo se strettamente necessario". Nella nota del comune si legge che le disposizioni sono necessarie "visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della Protezione Civile una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa ...

Italia ancora nella morsa nel gelo : nevica anche a Napoli - SCUOLE CHIUSE e traffico in tilt : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico

Allerta Meteo e Neve : SCUOLE CHIUSE oggi 27 febbraio a Napoli : Nevica questa mattina a Napoli. L’assessorato alla Scuola del Comune ha disposto questa mattina la chiusura di tutte le scuole della città “a tutela della comunità scolastica tutta” visto che, “in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della Protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione“. L'articolo Allerta Meteo e Neve: scuole ...

Roma sbanda per la neve : rischio SCUOLE CHIUSE per 9 giorni : Che per la Capitale non sarebbe stata una giornata come tutte le altre si era capito già alle prime luci dell'alba, quando i fiocchi di neve hanno cominciato a cadere in misura superiore...

La neve e il gelo - SCUOLE CHIUSE in tanti Comuni dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA - Tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse a Marzabotto, Vergato, Monghidoro, Valsamoggia, Grizzana Morandi, Monzuno, e nella vallata del Santerno. Altri Comuni del Bolognese valutano la ...

Campania nella morsa del ghiaccio : SCUOLE ancora chiuse - rischio strade : Campania sempre più nella morsa del gelo. Allerta meteo prorogato fino a mezzanotte di domani. Ieri pesantissimi i disagi, in particolare sul fronte stradale nelle province di Avellino, Benevento e ...

Roma - SCUOLE CHIUSE anche oggi : Alla fine il Comune di Roma ha deciso di tenere le scuole chiuse anche martedì. Dopo che si erano rincorse voci e false notizie, il Campidoglio ha infatti comunicato che gli istituti...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Italia sotto la neve - SCUOLE CHIUSE anche in Umbria (26 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: maltempo, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Venezia: arriva Buran, crolla un altro pilone (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 23:40:00 GMT)

Neve a Roma - SCUOLE CHIUSE e disagi. E Raggi in Messico diventa un caso politico|Foto : Schermaglie tra schieramenti contrapposti mentre nella Capitale la temperatura continua a diminuire. E a Venezia crolla un altro pilone

Italia gelata : la neve piega Roma - timore per calo temperature. SCUOLE CHIUSE e trasporti nel caos : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio Scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico

Allerta Meteo Burian : martedì 27 Febbraio SCUOLE CHIUSE a Martina Franca : Il sindaco di Martina Franca (Taranto), Franco Ancona, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. E’ questo l’esito della riunione del Coordinamento Operativo Comunale insediatosi questa mattina a Palazzo Ducale per valutare e fronteggiare i fenomeni Meteorologici previsti nelle prossime ore sul territorio comunale. A seguito della consultazione dei bollettini regionali di protezione civile ...

SCUOLE CHIUSE domani 27 febbraio 2018 - Comune di Roma/ L'allarme ghiaccio alla base della decisione : Scuole chiuse domani 27 febbraio a Roma per via del maltempo e dell'allerta gelo causate da Burian: un'ordinanza sindacale estende la misura a tutte le Scuole di ogni ordine e grado (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Maltempo e voto - Roma senza SCUOLE per 9 giorni? "Chiuse anche domani" E giovedì è prevista un'altra nevicata : Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Il già lungo week end che tanti studenti stanno...