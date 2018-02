SCUOLA Bullismo e violenza | quando la colpa è degli adulti impotenti

Sport - SCUOLA e la rete di amici per battere il cyberbullismo : Perché con la modalità #cisonoanchio forse non cambiamo il mondo, ma lo rendiamo di sicuro migliore». • Giancarla Gallo

La SCUOLA che non insegna la passione alimenta il bullismo e la violenza : È violenza imporre agli studenti la noia di uno studio lontano dai loro interessi. DEVI studiare! E se non lo fai sarai punito. Chissenefrega se nessuno è stato capace di farti capire quanto è bello conoscere! Lo studio animato dalla passione aiuta a superare i conflitti con sé stessi e con gli altri. La paura della punizione e la sensazione di essere inadeguati incentivano la rabbia e l’alienazione. Un brutto voto è un insulto. E non convince ...

Il raccondo di Juliana Moreira : "Io - vittima di bullismo a SCUOLA" : Quello di Juliana Moreira è sicuramente il sorriso più travolgente della tv. Ma quella ragazza sempre sorridente ha nascosto fino a poco tempo fa della ombre del suo passato: 'Io so bene cos'è il ...

Cyberbullismo - arriva Olly : la app per scambiarsi i complimenti - confidarsi segreti - tra amici e compagni di SCUOLA : È disponibile da oggi su AppStore e PlayStore la nuova App Olly, pensata da due giovani studenti milanesi, con l’aiuto dei genitori. Olly è un gioco per teen-ager, divertente e positivo: rispondendo a simpatiche domande possiamo fare complimenti e confessare ai nostri amici cosa pensiamo di loro e m

Chi di bullismo ferisce di bullismo perisce : l’iniziativa di SCUOLAZoo : Sul bullismo registriamo una brillante iniziativa di ScuolaZoo che illustriamo di seguito così come è pervenuta alla nostra redazione. Quando in sostanza di bullismo si può andare in depressione ma anche emergere. L’iniziativa Per la Giornata Nazionale contro i Bullismi di domani, vi informiamo che noi di ScuolaZoo da una settimana portiamo avanti una campagna […] L'articolo Chi di bullismo ferisce di bullismo perisce: ...

The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona : i consigli di Stash per ignorare i bulli a SCUOLA (video) : I The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona, una loro fan. "Mi vergogno molto di entrare a scuola", racconta la ragazza che sta affrontando il difficile momento dell'adolescenza e deve vedersela con i bulli che in classe non le rendono la vita semplice. "A scuola vengo presa di mira da un gruppetto", continua, spiegando a Stash Fiordispino cosa succede nella sua vita. Simona incontra i The Kolors a Roma e da parte dei tre artisti il ...

Mai più bullismo - seconda stagione con Paolo Trincia dentro gli episodi di violenza nella SCUOLA : Oltre allo streaming da tablet, cellulare e pc sul sito RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley il programma sarà replicato nel day time del sabato, dal 13 gennaio al 3 ...