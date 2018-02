Scudetto | Del Piero sincero | ' Il Napoli gioca bene davvero | ma la Juventus resta favorita'

Pirlo : 'Scudetto? La Juventus è più attrezzata del Napoli' : MILANO - Il prossimo 21 maggio a San Siro si svolgerà la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo . Il campione ex Milan , Inter e Juventus lo ha annunciato nel corso di un evento organizzato da ...

Insigne : 'Napoli ha bisogno dello Scudetto' : L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne al The Players Tribune parla del sogno scudetto: "Dobbiamo cercare di vincere il tricolore con il Napoli, il primo della mia vita. Lo voglio fare per la mia ...

Corsa Scudetto - tutte le gare sino ad arrivare allo scontro diretto : calendario del Napoli un po’ più complesso : 1/10 ...

Napoli - la rinuncia all'Europa League nel bel mezzo del duello Scudetto : Il Napoli imbottito di riserve e giocatori fuori ruolo (Callejon e Zielinski) ha resistito finché ha potuto e voluto nel primo round di Europa League contro il Lipsia. Lo ha portato in...

Calcio amarcord : una manita che vale lo Scudetto - rivivi Milan-Sampdoria 5-1 del 1992 : I rossoneri si impongono a San Siro con una grande prova di forza e fanno un altro passo verso il titolo... proprio contro chi lo aveva vinto la stagione precedente

Napoli - lo Scudetto Del cuore con una dedica speciale a Ghoulam : Una risposta alla Juve e alla sfortuna da grandi, grandissimi. Bravo Napoli, lo scudeto del cuore è già suo. Ha ribaltato con il coraggio la partita contro la Lazio, in vantaggio dopo...

Lippi a 360° : la crisi dell’Inter - la corsa Champions della Juve - la lotta Scudetto e il Milan : Marcello Lippi ha rilasciato una lunga e interessante intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui ha toccato diversi temi partendo dalla Nazionale italiana e dalla mancata qualificazione ai Mondiali: “In 88 anni, da quando esiste il Mondiale, ne abbiamo vinti quattro e non abbiamo conquistato la fase finale due volte. Tranne un paio di nazionali, tutti ci metterebbero la firma. Ora però rosichiamo. Ct? I candidati sono tutti ...

Caressa e il 'Grande Patto' del Napoli. Lo scontro con la Juve vale lo Scudetto. Di Biagio - perchè no? : Prendendo spunto nuovamente dal mondo del cinema, cito "Ogni maledetta domenica": ogni giocatore vuole fare quel centimetro in più per arrivare al metro finale. In questo vedo i giocatori del Napoli, ...

Quote Scudetto - sorpasso della Juventus : il settimo tricolore è dato a 1 - 85 : Quote scudetto 2017-2018. Grazie alla vittoria ottenuta ieri in serata contro il Benevento il Napoli ha saputo rispondere con convinzione alla sonante vittoria (7-0) della Juventus contro il Sassuolo. Gli uomini di Sarri restano quindi in testa alla classifica, ma la situazione resta ancora apertissima. Nonostante il primato degli azzurri, i bookmakers ritengono più probabile […] L'articolo Quote scudetto, sorpasso della Juventus: il ...

"Lo Scudetto? Spero Napoli". Un'altra gaffe di Pecoraro - il pm del processo Agnelli : Polemica sul Procuratore della Federcalcio È tardi, molto tardi ed il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro saluta così: «Per quale squadra faccio il tifo? La domenica la mia squadra del cuore è il ...

L’agente di Koulibaly conferma il momento d’oro del suo assistito e spera nello Scudetto Del Napoli : “Il presunto fallo di mano di Koulibaly contro il Bologna è un episodio che può succedere. Ci sono arbitri che lo ritengono da punire ed altri che lasciano correre”. Parla così il procuratore di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, a Radio CRC e poi aggiunge: “Bisogna soppesare diverse variabili, ma le polemiche su quanto accaduto sono […] L'articolo L’agente di Koulibaly conferma il momento d’oro del suo assistito e spera nello ...

Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa discutere : “Scudetto al Napoli? Ce lo auguriamo…” [VIDEO] : Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro continua a fare molto discutere, dopo le accuse al presidente della Juventus Agnelli altre dichiarazioni che non faranno piacere ai bianconeri. Ospite da Gigi Marzullo nel programma Sottovoce ha dichiarato: “per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadre del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali. Se il Napoli vincerà lo scudetto? Ce lo auguriamo, da ...

Ladri dall'ex giocatore della Roma : rubano pure il Rolex dello Scudetto : Ladri a casa dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, nel tardo pomeriggio di venerdì a Pollenza, in un'area residenziale non lontana dal centro storico.Tra gli oggetti rubati anche un preziosissimo orologio Rolex, un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Righetti, oggi opinionista televisivo, ha raccontato l'accaduto: "I malviventi sono entrati in azione intorno alle 19. Io mi trovavo a Roma e anche la mia ...

Pollenza - ladri saccheggiano la casa di Righetti. Preso il Rolex dello Scudetto : Pollenza - Colpo dei ladri nell'abitazione dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti. Rubato anche un preziosissimo orologio griffato Rolex: un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Il raid ...