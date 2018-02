Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi

Promozioni Tim - Vodafone e Wind : Scopriamo come risparmiare ad inizio 2018 : Benvenuti ad una nuova diretta tutta dedicata a Tim, Vodafone e Wind e alle loro ultimissime proposte nel campo delle offerte. Di certo sarà ricco di colpi di scena il 2018: recentemente è arrivata la comunicazione di nuovi provvedimenti nei riguardi dei colossi della telefonia in merito al loro metodo di fatturazione ogni 4 settimane da parte della temutissima Agcom. Ovviamente modificare la passata fatturazione a quella mensile non è stato un ...

Scopriamo come Vision AI renderà migliori le foto di LG V30s : LG ci illustra quali saranno le capacità dell'intelligenza artificiale che sarà inserita nella versione rivisitata di LG V30, che sarà presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. come per altri produttori la prima applicazione sarà dedicata al comparto fotografico. L'articolo Scopriamo come Vision AI renderà migliori le foto di LG V30s è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Auto elettriche : Scopriamo come ci si sta muovendo verso il cambiamento : Chiaramente nel processo di ecosostenibilità un grosso spazio lo ricopre l’Auto elettrica. Un agglomerato pro ambiente non può registrare la presenza dei veicoli alimentati con carburante, una vera e propria piaga mondiale che continua a causare una serie di ripercussioni all’organismo letali che potrebbero però i assottigliarsi con l’introduzione a pieno regime delle Auto elettriche. Ovviamente il passaggio alle città elettriche non è dei più ...

Scopriamo come funziona WhatsApp Payments : All'inizio di questa settimana WhatsApp aveva fatto partire il roll out di WhatsApp Payments. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di pagamento a base UPI (Unified Payment Interface). Le sperimentazioni sono partite in India negli scorsi giorni ed il roll out avverrà in maniera graduale. Vediamo insieme cosa bisogna fare per inviare denaro tramite WhatsApp Payments. L'articolo Scopriamo come funziona WhatsApp Payments è stato ...

Scopriamo come sarà e quanto costerà LG V30s - in arrivo al MWC 2018 con LG Lens : Al Mobile World Congress di Barcellona LG dovrebbe limitarsi a presentare una versione rivisitata di LG V30, che dovrebbe chiamarsi LG V30s. Il nuovo smartphone sarà in vendita a inizio marzo in Corea del Sud e dovrebbe avere un prezzo decisamente impegnativo. L'articolo Scopriamo come sarà e quanto costerà LG V30s, in arrivo al MWC 2018 con LG Lens è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Canone Rai : Scopriamo come e chi può ottenere l'esenzione : Il Canone Rai non piace praticamente a nessuno degli italiani che nel corso degli anni hanno espresso la loro contrarietà al pagamento di un dovuto per la detenzione di un apparecchio televisivo nella propria abitazione. Ma la tassa ha avuto modo di farsi odiare maggiormente a partire da luglio 2016 quando lo Stato ha deciso di addebitare in modo automatico l'importo sulla bolletta per la fornitura di elettricità. Nell'anno 2018 il Canone Rai da ...