Schwazer Tra 7 giorni si estrae il Dna | il Ris concede quel che Colonia negò | a

Atletica - le urine di Alex Schwazer verranno ri-analizzate! A Parma per dimostrare la manomissione nel 2016 : Domani verranno effettuate le analisi sui campioni di urine di Alex Schwazer . Presso i laboratori del Ris di Parma , le provette provenienti da Colonia verranno analizzate nel dettaglio per verificare se sono state effettuate delle manomissioni nel materiale biologico che nel 2016 portò alla positività del marciare e alla conseguente squalifica che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016 . A confermarlo è stato Walter Pelino, Gip del ...

ALEX Schwazer / Stravince : medici Fidal condannati. Sandro Donati : “L'atleta è l'ultimo anello della catena” : ALEX SCHWAZER , doping: condannati i medici Fidal Fischetto e Fiorella per favoreggiamento. Le ultime notizie sulla battaglia legale dell'atleta per dimostrare la sua innocenza(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:09:00 GMT)

