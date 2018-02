Sanità | sclerosi multipla “scuola” per gestire nuove sfide | riparte MsmLab

meteoweb.eu

: #Sclerosi multipla, #MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna - Adnkronos : #Sclerosi multipla, #MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Sclerosi multipla, #MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna - GoSalute : Sanità: sclerosi multipla, MsmLab esporta in Puglia il 'modello Sardegna' -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Oltre 114 mila italiani colpiti, soprattutto giovani e donne, con più di 3.400 diagnosi all’anno cioè una ogni 3 ore. Un carico di sofferenza che pesa anche sul sistema, con costi sociali annui per circa 5 miliardi di euro, pari in media a 45 mila euro a paziente (dati Barometro Aism 2017). Così ladiventa paradigma, una ‘scuola’ per imparare a vincere la sfida più grande che il Servizio sanitario nazionale è chiamato a raccogliere: la gestione delle malattie croniche ad alta complessità. Sm e tante altre. Poggia su queste basi il Multiples Management Lab (), il primo laboratorio che prova a trasformare una patologia in opportunità per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del Ssn. Nato nel 2013 da un’alleanza fra Sda Bocconi e Biogen Italia, patrocinato dalla Società italiana di neurologia (Sin), ‘abita’ a ...