Samsung punzecchia Apple ma arriva il clone di iPhone X!

hwbrain

(Di martedì 27 febbraio 2018) Non si parla di falsi ma di una caratteristica che ha suscitato parecchie critiche verso. L’X è un bel dispositivo venduto a caro prezzo ma la presenza del notch, il lunotto nero nel lato superiore dello schermo, non ha convinto proprio tuttiProprio durante l’MWC 2018,ha lanciato una frecciatina aded ha evidenziato le nuove caratteristiche della linea di punta di Galaxy S9, mettendo appunto in evidenza l’assenza di questo particolare che non rende proprio giustizia al dispositivo della concorrenza.maildiX! at HWBrain.it.