Salvini e Meloni in testa

Berlusconi - Salvini e Meloni : sì all'incontro unitario dei leader del centrodestra : Dopo vari rinvii, tentennamenti, sì e no, alla fine l'incontro unitario dei leader del centrodestra si farà. Lo ha reso noto lo staff di Forza Italia, annunciando che Berlusconi, Salvini e Meloni ...

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...

Berlusconi a Di Maio : «Non sei laureato». Ma non lo sono neanche gli alleati Salvini e Meloni : Il candidato del Movimento Cinque Stelle criticato da Berlusconi e definito un «faniguttùn». Ma nella sua coalizione, i rappresentanti senza titoli non mancano, a cominciare da Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Berlusconi : sì alla manifestazione unitaria - il 1° marzo a Roma con Salvini e Meloni : 'Non ho niente in contrario a partecipare se c'è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste ...

Meloni e Salvini : Con la riforma carceri meno delinquenti in cella : In questo momento il decreto legislativo che va a modificare le norme delle strutture detentive e l'ordinamento penitenziario è in una fase di stallo. Il testo, già analizzato dal Parlamento, di fatto dovrebbe esser varato dal prossimo Consiglio dei Ministri. Si tratta di alcuni provvedimenti che andranno a rimodellare alcune pene detentive lasciando più spazio a quelle alternative al carcere in alcuni casi. Il Cdm di oggi, per il momento, ...

Meloni e Salvini contro la riforma carceri : "Con questa legge meno delinquenti in galera" : Il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, è un lavoro in progress, lavoriamo con strumenti diversi con l'obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte di chi è condannato ...

Elezioni - Amnesty : “Italia intrisa d’odio e razzismo. 95% delle frasi xenofobe dal centrodestra”. Salvini in vetta - Meloni 2a : Non passa giorno che un esponente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non pronuncino una frase razzista o discriminatoria su migranti e rifugiati, settore nel quale Matteo Salvini è il leader indiscusso. Ma anche “frasi di disprezzo, degradazione e spersonalizzazione nei confronti delle donne e delle persone omosessuali e transessuali”, per le quali si distingue la formazione politica guidata da Giorgia Meloni. E’ ...

Salvini : invito Berlusconi e Meloni 1 marzo al Brancaccio : Roma, 21 feb. , askanews, - Matteo Salvini invita Fi e Fdi alla chiusura della campagna elettorale della Lega, a Roma il prossimo primo marzo. Durante 'Un giorno da pecora' Rai Radio1, Salvini ha ...

Elezioni : Meloni - bene Salvini - spero anche Fi per manifestazione unitaria : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Sono contenta che la proposta di Fratelli d’Italia di celebrare una manifestazione unitaria del centrodestra sia stata accolta da Matteo Salvini. spero che anche Silvio Berlusconi voglia offrire la disponibilità di Forza Italia per una manifestazione il 1 marzo a Roma o in una città del Mezzogiorno per dimostrare la nostra attenzione al Sud”. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

Salvini-Meloni al Cav : no a profughi M5S : 12.20 L'apertura di Berlusconi ai fuoriusciti di M5S non entusiasma i suoi alleati. "Punto a vincere seguendo il programma del centrodestra, senza raccattare i transfughi e profughi politici dei Cinque Stelle",dice il leader della Lega Salvini."I 5 Stelle- aggiunge -potevano selezionare meglio prima i loro candidati.E'il primo caso della storia dove se ne vanno prima di essere eletti". Per Meloni(FdI):se qualcuno vuole votare nostri ...

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Centrodestra 'thriller' - Meloni attacca Salvini e Berlusconi : Elezioni 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Verso il 4 marzo: thriller Meloni-Berlusconi-Salvini.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Centrodestra ‘thriller’ - Meloni attacca Salvini e Berlusconi : Elezioni 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: thriller tra Berlusconi, Meloni e Salvini(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Giorgia Meloni affonda Matteo Salvini da Barbara D'Urso : 'Mi aveva detto che era con mia figlia...' : Diciamo che non si sono capiti... Ma non è quello che dice oggi Giorgia Meloni, che in una intervista a Rete Veneta svela un clamoroso retroscena sull'assenza di Matteo Salvini, domenica, alla ...