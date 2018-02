Salute | rischio cuore | pareggio tra dieta vegetariana e mediterranea

“Nessun rischio per la Salute dal mais ogm” : “Nessun rischio per la salute dal mais ogm” E’ il risultato di uno studio italiano. Continua a leggere L'articolo “Nessun rischio per la salute dal mais ogm” sembra essere il primo su NewsGo.

«Mais ogm - non c'è alcun rischio per la Salute» : Il mais ogm non presenta rischi evidenti per la salute dell'uomo. È quanto risulta da una vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo «non...

MAIS OGM/ Lo studio internazionale : nessun rischio per la Salute di uomini e animali : Lo studio più completo, iniziato ai tempi dell'introduzione di MAIS geneticamente modificato, smentisce ogni accusa che i prodotti Ogm siano nocivi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:37:00 GMT)

'Mais ogm - non c'è alcun rischio per la Salute' : Tutti gli autori rilevano che 'lo studio ha riguardato esclusivamente l'elaborazione rigorosa dei dati scientifici e non l'interpretazione 'politica' dei medesimi' e ritengono che i dati appena ...

Mais ogm - la ricerca : 'Nessun rischio per la Salute umana' : Roma, 15 feb. , askanews, La coltivazione di Mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche ...

Mais ogm : nessun rischio per Salute. Imprenditore agricolo Fidenato : 'Lo dico da vent'anni - farò causa allo Stato' : Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo ' non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana , animale o ambientale dal Mais transgenico'. ...

'Mais ogm - nessun rischio per la Salute' : Il mais ogm non presenta rischi evidenti per la salute dell'uomo. È quanto risulta da una vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo 'non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal maistransgenico'. Pubblicato su Scientific Reports e condotto da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di Pisa ...

Mais ogm - la ricerca : "Nessun rischio per la Salute umana" : Roma, 15 feb. , askanews, - La coltivazione di Mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze ...

“Da mais ogm nessun rischio per la Salute umana e animale” : La coltivazione di mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche che contaminano gli alimenti e i mangimi animali. La conferma arriva da una revisione condotta da ricercatori italiani della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pi...

Salute : il consumo di yogurt riduce il rischio di malattie cardiovascolari : E’ stato pubblicato sull’American Journal of Hypertension uno studio che ha coinvolto oltre 55mila donne tra i 30 e i 55 anni e 18mila uomini tra i 40 e i 75 anni, tutti con pressione sanguigna alta: è emerso che consumare yogurt potrebbe ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari sia tra gli uomini che tra le donne ipertese. “Abbiamo ipotizzato che l’assunzione di yogurt a lungo termine potrebbe ridurre il ...

"Mais ogm - non c'è alcun rischio per la Salute" : Il mais ogm non presenta rischi evidenti per la salute dell'uomo. È quanto risulta da una vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo «non...

Mais Ogm : nessun rischio per la Salute : Il Mais Ogm non è rischioso per la salute. Lo dice uno studio condotto in Italia, appena pubblicato su ' Scientific Reports' . Si tratta della prima e più importante analisi scientifica sull'argomento,...

Ogm : da mais transgenico nessun rischio per la Salute : Lo dicono i ricercatori dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna e dell'Università di Pisa che hanno pubblicato su Scientific Reports il primo studio condotto con criteri meta-analitici su parametri agronomici, ambientali e tossicologici dopo 21 anni di coltivazione mondiale Ogm (Organismo geneticamente modificato)

“Mais ogm non è rischioso per Salute umana” e l’agricoltore Fidenato : “Ora farò ricorso contro lo Stato” : Lo scorso 13 settembre la Corte europea di giustizia europea aveva condannato l’Italia per aver impedito le coltivazioni ogm. Ora anche un studio certifica che il mais geneticamente modificato non è rischioso per la salute umana. Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo “non c’è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal mais transgenico”. Pubblicato su ...