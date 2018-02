Salernitana in crisi | la squadra scrive ai tifosi | ecco la lettera

calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018) Lasta attraversando un momento difficilissimo nel campionato di Serie B, altra sconfitta nella gara di ieri contro il Parma e rischio retrocessione sempre più vivo. Nelle ultime ore laha deciso dire aila: “Noi calciatori dell’U.S.1919, visto il silenzio stampa disposto dalla Società, abbiamo chiesto e ottenuto dalla medesima la pubblicazione di queste poche righe profondamente sentite da tutto quanto lo spogliatoio. Consapevoli del difficile momento che stiamo attraversando esprimiamo tutto il nostro rammarico per la delusione che stiamo dando ai nostri, i quali non mancano mai di sostenerci e in tanti lo hanno fatto anche ieri contro il Parma”. “Da parte nostra ci sarà da qui alla fine il massimo dell’impegno, così come non è mai mancato fino ad ora, e siamo i primi ad essere dispiaciuti perché al ...