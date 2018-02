SABATO 3 MARZO A RAGUSA IL TRIO D' AUTORE - Telenova Ragusa

SABATO 10 Marzo a Busca 7Giornata della meteorologia : ... come Claudio Cassardo climatologo di fama internazionale, il Colonnello Mario Giuliacci, i meteorologi di Arpa Piemonte, Flavio Cappellano, esperto in economia e politica dell'ambiente, e personaggi ...

Rifreddo al via SABATO 3 marzo la stagione teatrale "Teatrando in Rifreddo" : Tutti gli spettacoli avranno un costo di ingresso di 7 euro, inizieranno alle ore 21 e sono prenotabili all'utenza telefonica 366.1743693. Utenza presso la quale si possono anche ottenere maggiori ...

Serie C - 9a giornata di ritorno si gioca SABATO 3 marzo : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Nel campionato Serie C, la nona giornata di ritorno, viene anticipata a sabato 3 marzo ed in questa data si giocheranno tutte le gare in programma. Lo ha deciso la Lega Pro per rispettare la data del 4 marzo in cui si svolgono le Elezioni politiche 2018.“La decisione condivisa con i nostri club -spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- è nata con la consapevolezza di anticipare il turno di campionato ...