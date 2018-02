Roma Tutti i treni alta velocità fermeranno a Tiburtina

SCUOLE CHIUSE DOMANI 27 FEBBRAIO 2018 - COMUNE DI Roma/ Allerta maltempo : l'ordinanza è per tutti gli istituti : SCUOLE CHIUSE DOMANI 27 FEBBRAIO a ROMA per via del maltempo e dell'Allerta gelo causate da Burian: un'ordinanza sindacale estende la misura a tutte le SCUOLE di ogni ordine e grado (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Roma città chiusa. La strategia anti-neve di Virginia Raggi è 'tutti a casa' : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli ...

Roma città chiusa. Tutti a casa - così Virginia Raggi ha evitato il caos in città e il danno d'immagine : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli uffici, delle scuole, delle università, dei parchi e perfino dei cimiteri. La grande ritirata, insomma. Si resta a casa, così da scongiurare polemiche e immagini di caos e delirio per le strade a pochissimi giorni dal voto. Immagini che ...

"Tutti gli uffici pubblici resteranno chiusi per neve". Ma il comunicato della Prefettura di Roma è un fake : "In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli uffici pubblici disposta con provvedimento del prefetto di Roma, si informa che la notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento. Sono state già avviate tutte le azioni necessarie all'accertamento dei responsabili del reato". Così in una nota la Prefettura di Roma che smentisce quanto circolato in precedenza, rilanciato anche dalle ...

Neve e ghiaccio - chiusi tutti gli uffici pubblici di Roma e provincia il 26 e 27 febbraio : Il prefetto di Roma, Paola Basilone, ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia, per i giorni 26 ed 27 febbraio 2018. Anche gli uffici...

Neve a Roma : a Ostia sembra estate - tutti in spiaggia : Neve A Ostia: IN TANTISSIMI SI SONO RIVERSATI SULLA spiaggia Roma – Anche il litorale Romano, dalle 3 di questa mattina è stato imbiancato dalla Neve... L'articolo Neve a Roma: a Ostia sembra estate, tutti in spiaggia su Roma Daily News.

Ultima domenica ecologica - Tutti a piedi (ma cè Roma-Milan...) : Fermi Tutti, unaltra volta. domenica 25 febbraio è in programma il quarto e ultimo blocco del traffico previsto nel pacchetto di provvedimenti anti-smog emanato dalla sindaca a metà novembre. Il divieto totale della circolazione, come di consueto, è previsto allinterno della zona a traffico limitato denominata Fascia Verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Come già successo l11 febbraio, lorario dello stop pomeridiano, solitamente in ...

Corteo anti-fascismo Roma - Renzi : Pd c'è - importante essere tutti qui : "E' importante essere tutti qua, che ci sia il presidente del Consiglio Gentiloni, il Pd c'è, l'importante è combattere tutti insieme contro ogni forma di razzismo e fascismo". Lo ha detto il ...

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...

Ultima domenica ecologica - Tutti a piedi (ma cè Roma-Milan...) : Fermi Tutti, unaltra volta. domenica 25 febbraio è in programma il quarto e ultimo blocco del traffico previsto nel pacchetto di provvedimenti anti-smog emanato dalla sindaca a metà novembre. Il divieto totale della circolazione, come di consueto, è previsto allinterno della zona a traffico limitato denominata Fascia Verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Come già successo l11 febbraio, lorario dello stop pomeridiano, solitamente in ...

Roma - Di Francesco non si accontenta : 'Tutti male nel secondo tempo' : L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervistato da Premium Sport, non nasconde la propria insoddisfazione per la sconfitta in Ucraina. 'Prendere un gol da una giocata di un difensore ...

Siamo tutti stranieri su un’Isola - il Romanzo di Siri Jacobsen : Le Faroe (o Fær Øer), nome che letteralmente significa “isole delle pecore“, sono un’arcipelago di diciotto isole situate nel nord dell’Atlantico, fra la Norvegia e l’Islanda, ma appartengono al regno unificato di Danimarca: hanno ampia autonomia, ad esempio non fanno parte dell’Unione Europea, e hanno grandi margini di autogoverno e un fiero spirito indipendentista, che passa soprattutto dalla lingua faroese ...

All’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo il cast di A Casa Tutti Bene : Domani 17 febbraio Gabriele Muccino e il cast del suo nuovo film saluteranno il pubblico presente in sala alle 19:50 all’UCI Porta di Roma e alle... L'articolo all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo il cast di A Casa Tutti Bene su Roma Daily News.

InfoCamere - bionda - rossa - scura : tutti pazzi per la birra. Milano - Torino e Roma tra i maggiori produttori : bionda, scura, non filtrata, doppio malto, fruttata o amarognola. Per ogni pasto, palato, umore ed esigenza c'è una birra diversa e, per appagare la propria sete, gli italiani si sono messi all'opera. ...