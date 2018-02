Roma | treni bloccati dal gelo | ritardi alla stazione Tiburtina | LaPresse

Treni. Migliora a Roma - disagi al Sud : 18.04 disagi sui treni che da Milano vanno verso il Sud Italia, investito da una ondata di maltempo. Secondo il sito di Trenitalia sono 43 i treni dell'Alta velocità cancellati. Oltre alla direttrice su Napoli ci sono ritardi anche sulla linea Ancona-Bari. Sta tornando invece alla normalità la situazione nel nodo di Roma, che ieri era andato in tilt per il maltempo. Contenuti i ritardi dei treni in partenza e arrivo nella capitale.

Roma - ancora caos in stazioni treni : 11.30 Ritardi e cancellazioni anche stamane negli scali ferroviari Romani, in tilt da ieri per l'emergenza neve.Al momento l'Alta Velocità in arrivo e partenza ferma a Tiburtina,dove si registrano ritardi fino a 2 ore.Sembra però tenere il piano emergenza disposto dalle Ferrovie per l'ondata di gelo sull'Italia. Per il maltempo che ha colpito anche Napoli,cancellate le Frecce 9520, 9537, 9624,9641,9414; 33 in tutto i treni che saranno ...

Maltempo - polemica per i treni in tilt intorno a Roma. “Mancanti o rotti i sistemi per scaldare gli scambi” : Tutta colpa delle “scaldiglie“. Cioè i sistemi installati negli scambi ferroviari per evitare che ghiaccino e impediscano il corretto passaggio dei vagoni. intorno alla stazione Termini gli scambi sono circa 300 e la metà, secondo il Corriere della Sera, è sprovvisto di scaldiglie. In altri casi ci sono ma non hanno funzionato a dovere. Così lunedì Rete ferroviaria italiana ha dovuto mandare squadre di operai a cercare di risolvere ...

Un'altra giornata di passione. Treni in tilt a Napoli - ritardi fino a 2 ore a Roma : Un'altra giornata di ritardi, cancellazioni e forti disagi per i Treni in Italia. Il gelo e la neve mettono ancora in ginocchio la rete ferroviaria: a Napoli il traffico è "fortemente rallentato", fa sapere Fs, e i collegamenti dell'alta velocità con Roma sono stati ridotti.Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto. Nel nodo di Roma, ieri centro dei disagi, è confermata l'offerta di servizi ...

