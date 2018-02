Roma | scuole aperte La sindaca Raggi è tornata | Strade già liberate dal

Buran non dà tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran clochard A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una nevicata così forte non si ricordava dal 1956. Il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, oggi ha dovuto emettere un ...

Buran non dà tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in Romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una ...

Neve a Roma - l’incubo di noi mamme Romane - tra scuole che chiudono e baby sitter che saltano : L'ansia si era insinuata sottile già qualche giorno fa, quando l'occhio mi era caduto per sbaglio sulle previsioni del tempo. "Burian in arrivo, Neve possibile anche a Roma". Solito estremismo dei media, diceva la parte razionale di me, pure abituata, in quanto mamma Romana, a vivere nell'emergenza continua. Ma il senso di allarme cresceva, e con lui il timore del fatidico annuncio, arrivato, puntuale, il tardo pomeriggio di domenica: ...

Zotta (M5S) : Roma - i riscaldamenti nelle scuole non sono mai stati spenti : Zotta (M5S): riscaldamenti sono rimasti accesi anche con scuole chiuse, no a disinformazione Roma – Maria Teresa Zotta, Presidente della commissione Scuola di RomaCapitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Facebook.... L'articolo Zotta (M5S): Roma, i riscaldamenti nelle scuole non sono mai stati spenti su Roma Daily News.

Roma - Virginia Raggi anticipa il rientro da Città del Messico : “Domani scuole aperte” : “Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte”.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma.”Il viaggio era programmato da tempo e tra l’altro parlavamo proprio di cambiamenti climatici. Questo è comunque un evento eccezionale e per quanto gli interventi siano stati effettuati in tutta regolarità, credo che un sindaco in ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani 28 febbraio scuole chiuse a Riccione e Misano Adriatico : A causa della perturbazione in atto e delle previsioni per le prossime ore i Comuni di Riccione e Misano Adriatico hanno prorogato l’ordinanza di chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nei territori comunale anche per la giornata di domani mercoledì 28 febbraio. L'articolo Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani 28 febbraio scuole chiuse a Riccione e Misano Adriatico sembra essere il primo su Meteo Web.