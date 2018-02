Roma | proteggere o cacciare l' allenatore | ora la palla passa al club

sport.ilmessaggero

: Giornata di #neve a #roma come proteggere le proprie #piante #nevearoma #neveroma #snow - Boscodiogigia : Giornata di #neve a #roma come proteggere le proprie #piante #nevearoma #neveroma #snow - PapiriAnna : #l'ariachetira Il piddino non si vergogna Fatelo tacere! ora perché Gasparri ha sputtanato i babbi di regime la Me… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ufficiosamente, Eusebio Di Francesco non è in discussione. La, per ora, non pensa ad un cambio in panchina. Si va avanti con lui perché - sostengono - il traguardo minimo stagionale , arrivare ...