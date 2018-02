Roma | danza mediterranea in scena al Teatro Olimpico con l' VIII edizione del Festival

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : ''Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Roma : mentre fidanzati litigano gli rubano portafogli e fotocamera : Roma: approfittano di una lite in strada tra fidanzati e gli rubano fotocamera e portafogli, arrestati due stranieri Roma – Scoppia una lite in strada per... L'articolo Roma: mentre fidanzati litigano gli rubano portafogli e fotocamera su Roma Daily News.

MICHELLE HUNZIKER E RomaSO TRUSSARDI - È INCINTA?/ "Quarta gravidanza? Ci stiamo lavorando" : MICHELLE HUNZIKER e Tomaso TRUSSARDI: è INCINTA? La quarta gravidanza è un caso: dall'ecografia in tv alle voci pre Sanremo. Intanto la conduttrice e il maritodichiarano aperto il “cantiere”(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Roma : maltratta in strada fidanzata - due bosniaci arrestati : Roma: ragazza bosniaca maltratta in strada da findanzato e fratello Roma – Due fratelli bosniaci di 22 e 30 anni sono stati arrestati dai Carabinieri... L'articolo Roma: maltratta in strada fidanzata, due bosniaci arrestati su Roma Daily News.

Audizioni per danzatrici e attori a Roma per nuovo spettacolo al Teatro Parioli - Teatro e Critica : ... il Parìs! Si cercano attori/attrici, danzatrici e performer per comporre la compagnia stabile degli spettacoli. Le Audizioni si terranno Venerdì 9 febbraio dalle ore 10.00 alle 16.00 presso il ...

Danza a Roma. Dal 13 al 25 febbraio Equilibrio Festival : Torna dal 13 al 25 febbraio Equilibrio Festival, l’annuale rassegna di Danza contemporanea dell’Auditorium. Protagonista, quest’anno, la Danza francese, fondamentale

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES/ Serata Romantica a Firenze tra selfie e passi di danza : RAOUL BOVA e ROCIO MUNOZ MORALES a Firenze, impegnati in una romantica passeggiata tra selfie ricordo e alcuni passi di danza nelle vie della città.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Briga e Ludovica Valli fidanzati? Serata Romantica per la coppia : Se avevamo ancora piccoli dubbi, ora non più: Mattia Briga e Ludovica Valli sono fidanzati! Non possono più nascondersi, anzi vi abbiamo già spiegato che secondo noi non hanno intenzione di nascondersi ed è per questo che è stato facile avvistarli insieme in giro per Bologna. Magari non hanno ancora confermato il fidanzamento perché si stanno frequentando (con l'esclusiva, volendo usare il linguaggio di Uomini e Donne), ma le cose si stanno ...

Annunci hot sulle automobili a Roma. Vendetta di un ex fidanzato? : C'è chi fa notare la coincidenza con la campagna elettorale, e sostiene che ci sia dietro un'operazione politica. Altri ipotizzano un complotto dei carrozzieri. La versione più bizzarra la fornisce ...

Laura Torrisi e il fidanzato Luca Betti inseparabili : cenetta Romantica dopo la gara sul ghiaccio : PRAGELATO ? dopo aver messo fine alla sua lunga relazione con Leonardo Pieraccioni, da cui è nata la figlia Martina, Laura Torrisi ha ritrovato il sorriso a fianco del pilota rally Luca...

Festival Danza Spagnola - successo a Roma : Oltre 2.500 spettatori hanno assistito ai cinque spettacoli in programma all' Auditorium Parco della Musica dall'8 al 16 gennaio 2018 con Patricia Guerrero, Rafael Campalo, Nova Galega de Danza, ...

Festival Danza Spagnola - successo a Roma : Oltre 2.500 spettatori hanno assistito ai cinque spettacoli in programma all' Auditorium Parco della Musica dall'8 al 16 gennaio 2018 con Patricia Guerrero, Rafael Campalo, Nova Galega de Danza, ...

Les Etoiles - a Roma il gala di danza : Roma, 17 GEN - Stelle della danza di varie nazionalità a Roma per "Les Etoiles 2018". Il gala del balletto è in programma all' Auditorium Parco della Musica sabato 27 gennaio alle 21 e domenica 28 ...