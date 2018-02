Rolls-Royce - Si autocelebra con 35 esemplari della Silver Ghost Collection

Rolls-Royce Cullinan - Salotto a scomparsa sulla Suv extralusso : In attesa di presentare la nuova Cullinan, la Rolls-Royce ha svelato uno dei nuovi accessori che contraddistinguerà la lussuosa Suv. Si tratta della Viewing Suite, tramite la quale, premendo un pulsante, dal bagagliaio usciranno due sedie di pelle e un piccolo tavolino da cocktail. "Dal giorno in cui abbiamo concepito la Cullinan ci siamo concentrati sull'offrire un'esperienza autentica e lussuosa ai nostri clienti, attraverso affascinanti ...

Rolls Royce Suv - ecco i sedili che costano come una Golf" : ... un sistema che punta a trasformare il vano di carico del Suv in una specie di palco dal quale assistere a tramonti o spettacoli unici: la foto che la Rolls ha lanciato , qui sopra, mostra bene il ...

Rolls-Royce Cullinan - Nuovi test sulla neve per la Suv : A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del nome Cullinan, la prima Suv della storia Rolls-Royce è stata nuovamente avvistata durante i collaudi sulla neve. Queste nuove foto spia mostrano per la prima volta uno dei dettagli distintivi della nuova Sport Utility: come le Ghost e Phantom, infatti, anche la Cullinan avrà delle portiere posteriori con apertura controvento.Dettagli da Phantom. Le immagini mostrano un prototipo completamente ricoperto ...

Londra : in acquisto Rolls-Royce Holdings : Brillante rialzo per Rolls-Royce Holdings , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Rolls-Royce ...

Rolls-Royce - La nuova Suv si chiamerà Cullinan : La Cullinan adotterà la nuova piattaforma spaceframe di alluminio, già introdotta sulla nuova Phantom e unirà gli stilemi tipici del marchio inglese con le proporzioni di una Sport utility, secondo ...

Rolls-Royce Cullinan - La Suv sarà presentata ai clienti in estate : La sport utility della Rolls-Royce sarà mostrata ai potenziali clienti in una serie di eventi a porte chiuse, a partire dalla prossima estate. Lo riporta Automotive News, che fornisce così le prime indicazioni sui tempi di debutto del progetto Cullinan.Rivale della Bentayga (ma non troppo). Il modello di serie che scaturirà dal lungo sviluppo dell'idea iniziale sarà la rivale della Bentley Bentayga, ma solo fino a un certo punto: il listino ...

Rolls Royce - ordine da AerCap di motori Trent 1000 TEN per 10 Boeing 787 Dreamliner : (Teleborsa) - Nuovo ordine a Rolls-Royce di motori Trent 1000 per dieci Boeing 787 Dreamliner. La commessa è del locatore di aeromobili AerCap e l'operazione è valutata 450 milioni di dollari Usa a ...

Rosso per Rolls-Royce Holdings : Si muove verso il basso Rolls-Royce Holdings , con una flessione dell'1,98%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il ...

Rolls-Royce a 6 ruote : sarà così? : Com’è possibile riuscire ancora ad ostentare la propria ricchezza in un mondo così terribilmente inflazionato di maxi SUV?La soluzione passa per una vettura a sei ruote. Prendi uno sport utility vehicle – possibilmente enorme – aggiungi un pezzo di carrozzeria e, soprattutto, un asse al posteriore. Farcisci il tutto con una tonnellata di accessori mega lussosi e la macchina definitiva è servita. Il designer indiano Vivek ha ...

Malta : vento fa schiantare `Rolls Royce´ dei cieli contro un muro : Scena surreale all’aeroporto di Malta. Il Dassault Falcon 7X del costo di 56 milioni di dollari, era parcheggiato

Si concentrano le vendite su Rolls-Royce Holdings : Retrocede Rolls-Royce Holdings , con un ribasso dell'1,86%. L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

NBA - il regalo di Lonzo Ball a papà? Una Rolls Royce da 400.000 dollari! : Il Natale di Lonzo Ball? Avrebbe dovuto trascorrerlo in campo, protagonista della sfida contro i Minnesota Timberwolves. Invece, complice un guaio alla spalla che l'ha tenuto fermo ai box, il rookie ...

Acquisto per Rolls-Royce Holdings : Chiusura del 18 dicembre Vigoroso rialzo per Rolls-Royce Holdings , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,95%. ...