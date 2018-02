Roger Federer è lo sportivo dell anno premiato ai Laureus Awards di Montecarlo

Laureus World Sports Awards : da Valentino Rossi a Roger Federer - gli Oscar dello sport a Montecarlo : Un'edizione che vede Sky sport e Rai Radio2 in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo sport mondiale possa offrire. Martedì 27 febbraio, alle ore 19, la ...

Roger Federer il 'Magnifico' - l'elogio di un eroe mortale : Nel Tour Pro del 1941 incontrava il numero uno del mondo Donald Budge , il primo tennista capace di vincere il Grande Slam nel 1938. Il ventiseienne Budge vinse la sfida con cinquantuno successi e ...

RANKING ATP 19-02-2018 : Roger Federer è di nuovo il numero 1! : L'altro importante movimento in top 10 vede il ritorno di Kevin Anderson fra i migliori dieci giocatori del mondo grazie al successo a New York . Thiem si riavvicina all'amico Zverev grazie al titolo ...

Tennis - Ranking ATP (19 febbraio) : Roger Federer riconquista la vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro - gran balzo in avanti per Andreas Seppi : La vittoria del 97° torneo in carriera a Rotterdam (Olanda) ha suggellato la magica settimana vissuta da Roger Federer tornato dopo quasi 6 anni al vertice del Ranking ATP. Un’impresa storica per lo svizzero che continua a scrivere pagine indelebili in questo sport. L’elvetico, vincitore in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dunque scalzato dal trono del Tennis mondiale il suo amico/rivale Rafael Nadal. Da registrare anche ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer asfalta Grigor Dimitrov in una finale senza storia : Roger Federer festeggia nel migliore dei modi la vetta del ranking sconfiggendo nella finale dell’ATP di Rotterdam il bulgaro (n.5 ATP) Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-2 in 56′ di partita. Un match dominato dallo svizzero, padrone del campo in lungo e in largo al cospetto di un Dimitrov non al 100%, sparito letteralmente da metà del primo parziale. Con questa vittoria Federer ottiene il 3° successo in questo torneo ed il ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi lotta ma cede al numero uno - Roger Federer - che va in finale : SI infrange in semifinale, al cospetto del nuovo numero uno al mondo, l’elvetico Roger Federer, il sogno di Andreas Seppi di raggiungere da lucky loser la finale dell’ATP 500 di Rotterdam di Tennis: l’altoatesino si arrende, dopo aver combattuto per un’ora e mezza, allo svizzero, che passa in finale con lo score di 6-3 7-6 (3). Nel primo parziale Seppi non sfrutta due palle break nel secondo gioco, poi nel terzo cede il ...

Roger Federer/ Numero 1 al mondo : “E’ un sogno che si avvera” : Roger Federer torna Numero 1 del mondo: a 36 anni in vetta della classifica Atp, nuovo record per il re del tennis. Le ultime notizie sul tennista svizzero dopo la vittoria contro Haase(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Roger Federer : l’eterno campione del tennis è uno - nessuno e centomila : “Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso”. La frase di matrice pirandelliana ho provato a metterla in bocca a Roger Federer che in una serata di febbraio dell’anno domini 2018 stupisce ancora tutti e ancor più se stesso. L’incredulità di ciò che gli accade stampata in viso sembra farlo uomo pieno di dubbio e meraviglia che ancora mette alla prova se stesso. Uno: Roger Federer ...

Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) : Il tennista svizzero Roger Federer è tornato al primo posto della classifica ATP, la più importante per i professionisti, dopo aver battuto l’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Federer ha superato lo spagnolo Nadal, ed The post Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) appeared first on Il Post.

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi super! Va in semifinale - ora sfida al numero uno Roger Federer : Il giusto premio per un torneo fantastico: nel giorno in cui l’elvetico Roger Federer torna ad essere il numero uno del mondo, Andreas Seppi lo raggiunge in semifinale nel torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino piega la resistenza del NextGen russo Daniil Medvedev dopo una battaglia sportiva di due ore e prevale con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-3. Domani la sfida contro lo svizzero nel penultimo atto del torneo olandese. Nel ...

A 36 anni Roger Federer torna ad essere il numero uno al mondo : ... sia per i successi ottenuti in tutto il mondo, su ogni campo e su qualsiasi superficie, che per i numeri da record che consacrano Federer nell'Olimpo del tennis e anche dello sport in generale. ...